Пока цены в Эстонии растут, а недельный отдых на Сааремаа стоит больше 500 евро, авиабилеты из Таллинна в разные уголки планеты туда и обратно продают по смешным ценам. Сегодняшние туристические находки собраны с сайта Trip.ee.
НЕ ВЕРИТСЯ ⟩ В солнечный Неаполь из Таллинна всего за 48 евро!
В солнечный Неаполь из Таллинна всего за 48 евро!
Полет в оба конца из Таллинна в Неаполь от 48 евро!
Полет в оба конца из Риги в Гётеборг от 8 евро!
Полет в оба конца из Хельсинки в Бухарест от 59 евро.
Полет в оба конца из Таллинна в Ниццу от 114 евро.
Полет в оба конца из Хельсинки в Дар-эс-Салам от 370 евро!
Полет в оба конца из Таллинна в Микронезию от 700 евро.
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