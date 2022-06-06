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НЕ ВЕРИТСЯ ⟩ В солнечный Неаполь из Таллинна всего за 48 евро!

Limon.ee Postimees Reis
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В солнечный Неаполь из Таллинна всего за 48 евро!
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Pilt on illustreeriv.
Pilt on illustreeriv. Фото: Shutterstock

Пока цены в Эстонии растут, а недельный отдых на Сааремаа стоит больше 500 евро, авиабилеты из Таллинна в разные уголки планеты туда и обратно продают по смешным ценам. Сегодняшние туристические находки собраны с сайта Trip.ee.

Полет в оба конца из Таллинна в Неаполь от 48 евро

Полет в оба конца из Риги в Гётеборг от 8 евро

Полет в оба конца из Хельсинки в Бухарест от 59 евро.

Полет в оба конца из Таллинна в Ниццу от 114 евро.

Полет в оба конца из Хельсинки в Дар-эс-Салам от 370 евро

Полет в оба конца из Таллинна в Микронезию от 700 евро.

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