Что это было? Жителей Тарту испугали таинственные ночные взрывы

В воскресенье на странице Facebook «Märgatud24 Tartus», имеющей более 30 000 подписчиков, был сделан тревожный пост. «Кто-нибудь еще слышал два громких взрыва в районе улицы Туру в 23.45 4 июня? Не похоже на фейерверк. Кто-нибудь знает, что это было?» - спрашивает житель Тарту. «Напугало меня до смерти».

Несколько комментаторов в этом посте признались, что тоже слышали взрыв. «Я тоже слышал, интересно, что это было», - пишет один из них. Другой добавляет, что удары были слышны и на Каунасе-пуйесте. «В усадьбе тоже было слышно», - говорит третий. «На улице Аардла тоже было слышно. Я также видел какое-то черное облако в небе», - добавляет другой местный житель.