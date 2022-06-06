Неожиданные взрывы перед полуночью вызвали раздражение и испуг у многих жителей Тарту. Однако, похоже, ничего серьезного не произошло, пишет Elu24.
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Что это было? Жителей Тарту испугали таинственные ночные взрывы
Что это было? Жителей Тарту испугали таинственные ночные взрывы
В воскресенье на странице Facebook «Märgatud24 Tartus», имеющей более 30 000 подписчиков, был сделан тревожный пост. «Кто-нибудь еще слышал два громких взрыва в районе улицы Туру в 23.45 4 июня? Не похоже на фейерверк. Кто-нибудь знает, что это было?» - спрашивает житель Тарту. «Напугало меня до смерти».