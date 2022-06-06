Будьте начеку: астролог Тамара Глоба предостерегла знаки Зодиака от опасностей в июне

Июнь — период больших перемен, время подведения итогов второй половины весны. Все меняется вокруг вас — договоры, личные отношения. Наиболее сложный момент в финансах, а также личных отношениях — это период конца первой декады. В то же время это период борьбы с конкурентами, противниками и трудности, касающиеся семейных отношений. Работа удачна только в коллективе с авторитетными и успешными людьми, с теми, на кого вы надеетесь, на кого можете положиться. В то же время вторая половина месяца — время прибыли как в родных краях, так и дальних дорогах. Это время новых контрактов, откроются новые возможности, которые с осени принесут успех.

Июнь для вас — период перемен, который касается, в первую очередь, отношений с близкими людьми, партнерами, противниками и родственниками. Первая половина месяца принесет споры с окружающими. Это касается также личных дел. Постарайтесь выдержать паузу, не ссорьтесь с теми, кто вам дорог, потому что в конце первой декады назреет конфликтная ситуация. Она коснется личных дел, путешествий, здоровья. Будьте внимательны в дорогах. Для Скорпионов весь месяц — период активный работы. Чем упорно выполняете ее, чем больше трудитесь, тем лучше результат, который придет в конце месяца. В то же время необходимо беречь здоровье и быть внимательным в путешествиях в начале месяца и в конце. В то же время Скорпионы будут лучше всего чувствовать себя дома.