Вот и наступило долгожданное лето, которое, по словам астролога Тамары Глобы, даст небольшую передышку от тяжелых событий в мире. При этом многим знакам зодиака не стоит расслабляться, ведь июнь может таить опасность, пишет «Стархит».
Будьте начеку: астролог Тамара Глоба предостерегла знаки Зодиака от опасностей в июне
Овен
Июнь — период яркий и интересный. В это время Овен разовьет свою активность, будет добиваться успеха, и в этом ему помогут вышестоящие силы. Это время прибыли, интересных договоров, реализация планов, которые вы вынашивали раньше. Также это время подарков и любив. Вторая половина июня удачна для обучения, родственных дел, общения с людьми, которых любите, коротких поездок и путешествий. В конце месяцы будьте внимательны в толпе, ни в коем случае не вступайте в конфликты.
Телец
Для Тельцов июнь — месяц прибыли, доходов, которые принесут ум и интеллект. Ваша работоспособность поможет поддерживать материальное положение, а также уровень общения с людьми, с которыми вам интересно. И это принесет вам хорошую популярность. Также в июне наступит отличный период для личных дел, вы будете притягивать внимание окружающих, вам будут признаваться в любви, делать интересные предложения, но в то же время в конце первой декады будьте очень внимательны к отношениям со странными персонажами. Избегайте сомнительных компаний и контактов. Вторая половина июня для Тельца — период договоров, которые принесут хороший доход.
Близнецы
Для Близнецов июнь — месяц планов и проектов, в которых будут помогать успешные и авторитетные друзья. Люди, которые поддерживали ранее, будут поддерживать и теперь. Реализуются старые планы, появятся новые идеи, над которыми начнете работать в первой половине июня. Вторая половина месяца принесет хороший доход и возможности укрепления положения. Появятся новые возможности заработка. Ждите хороших договоров, популярности, выступлений, поддержки вдали от дома.
Рак
Для Раков июнь — период построений новых карьерных планов, и в этом вам помогает руководство. Вы строите будущее с друзьями. Появляются новые связи, новые интересы. Вполне возможно, что это касается и личных отношений. Но будьте внимательны в поездках в период конца первой декады, а также середины июня и конце месяца. Время очень важное для вопросов здоровья — особенно в конце и начала месяца. Избегайте сомнительных связей и обманов.
Лев
Для Львов этот период двойственный. С одной стороны — это успех вдали от дома. В поездках помогают друзья и вышестоящие. Ваш ждет успех, активная деятельность, которая принесет возможность коллективной прибыли и укрепления положения. Это период, когда необходимо задуматься о карьере. В этом тоже помогут друзья, особенно во второй половине месяца. В то же время Лев задумается о проблемах дома, возникнет выбор между домом и карьерой. Вы будете обращать внимания на дороги. В конце месяца обратите внимание на свой кошелек, не доверяйте окружающим, не будьте простофилей.
Дева
Для Дев июнь — время путешествий, поездок, договоров с партнерами. Вдали от дома вы чувствуете себя нужным, счастливым и любимыми. Возможна важная встреча. Встанет выбор между старыми и новыми отношениями. Во второй половине июня наступит хорошее время для работы и прибыли, но практически весь месяц будет необходимость тратить немалое количество средств. Будьте очень внимательны к своим финансовым делам, старайтесь выполнять работу как следует. Это принесет хорошие доходы. В конце месяца проявите внимание к друзьям, не ссорьтесь с теми, кого любите. Некоторые планы могут сорваться, не стоит обвинять в этом окружающих.
Весы
Июнь — период больших перемен, время подведения итогов второй половины весны. Все меняется вокруг вас — договоры, личные отношения. Наиболее сложный момент в финансах, а также личных отношениях — это период конца первой декады. В то же время это период борьбы с конкурентами, противниками и трудности, касающиеся семейных отношений. Работа удачна только в коллективе с авторитетными и успешными людьми, с теми, на кого вы надеетесь, на кого можете положиться. В то же время вторая половина месяца — время прибыли как в родных краях, так и дальних дорогах. Это время новых контрактов, откроются новые возможности, которые с осени принесут успех.
Скорпион
Июнь для вас — период перемен, который касается, в первую очередь, отношений с близкими людьми, партнерами, противниками и родственниками. Первая половина месяца принесет споры с окружающими. Это касается также личных дел. Постарайтесь выдержать паузу, не ссорьтесь с теми, кто вам дорог, потому что в конце первой декады назреет конфликтная ситуация. Она коснется личных дел, путешествий, здоровья. Будьте внимательны в дорогах. Для Скорпионов весь месяц — период активный работы. Чем упорно выполняете ее, чем больше трудитесь, тем лучше результат, который придет в конце месяца. В то же время необходимо беречь здоровье и быть внимательным в путешествиях в начале месяца и в конце. В то же время Скорпионы будут лучше всего чувствовать себя дома.
Стрелец
Июнь — период творческой, деловой и интеллектуальной активности. Весь месяц будете заниматься новыми проектами. Работу, которую планировали во второй половины весны, теперь принесет хороший результат, но на совершенно другом уровне. В то же время это период внимания к творческой деятельности и успеха в личной жизни. Большая активность в спорте, путешествия, а также любви. Будут радовать дети. Также сможете заработать хорошие деньги или извлечь выгоду из своей недвижимости во второй половине месяца. В конце июня Стрельцам необходимо обратить внимание на здоровье детей, а также беречь деньги.
Козерог
В июне работа смешается с отдыхом, а также активной деятельностью дома и для дома. Вы займетесь вопросами недвижимости, будете решать проблемы ремонта. Хороший период для переезда и перестройки. Июнь для вас — период любви, творчества, удачное время для детей, особенной в первой половине месяца. Возможна беременность или зачатие. Но в то же время будут трудности, которые возникнуть в личных отношениях в конце первой декады. Появятся трудности в поездках в конце первой декады июня. Июнь — период работы, новых начинаний, которые принесут прибыль. В конце месяца будьте очень внимательны к детям, а также семье. Ни в коем случае не упускайте из внимания проблемы детей.
Водолей
В июне много внимания будете уделять детям и любимым людям. Вы занимаетесь недвижимостью, обустройством жилья. Много времени посвящаете родственникам. Активные поездки, много работы, много успешных и интересных встреч. Вас будут продвигать люди из вашего окружения или родня. Вторая половина июня принесет интересные путешествия, новые знакомства, яркие встречи, но в то же время поездки могут обернуться проблемами со здоровьем, особенно в конце месяца. Будьте очень внимательны, когда отдыхаете у воды или на воде. Могут появиться трудности на работе.
Рыбы
Июнь для вас — период двойственный, он принесет вам хорошие возможности для обучения, преподавания, поступление в учебное заведение, которое вам нравится. Постарайтесь уделить больше внимания вопросам обучения в первой половине июня, но и до конца месяца у вас будут хорошие шансы. Июнь также — время хороших заработков, дороги принесут вам любовь и поддержку. Вместе с родственниками и знакомыми сможете улучшить свое материальное положение, сделать крупное приобретение. Во второй половине июня займетесь жилищными вопросами, будет работа на дому. В конце июня Рыбам нужно уделить много внимания детям, а также помогать любимым людям, следите за их здоровьем, будьте их ангелами-хранителями!