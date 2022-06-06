Гороскоп на 6 июня 2022: Львам – ссора с любимыми, Скорпионам – важные перемены, Рыбам – потери

Лев

В первой половине дня не стоит планировать ничего важного. Львам будет сложно сосредоточиться даже на текущих делах. Повышается риск ошибок. Вы легко поддаетесь на провокации, а необдуманные поступки могут стать причиной проблем в будущем. Уже после обеда ситуация улучшается и возрастает творческий потенциал. Ваши идеи могут заинтересовать окружающих, а вы сможете взглянуть на привычные вещи по-новому. Не исключена мелкая ссора со своей второй половинкой, но вы быстро сможете помириться.

Дева

В понедельник добиться успехов можно тем, кто не привык сидеть сложа руки. Активная позиция и вовремя проявленная инициатива принесут наилучшие результаты. В погоне за успехом важно не рассчитывать на быстрый результат и не торопить события. Запаситесь терпением, ваша награда за труды не заставит себя ждать. Во второй половине дня возможны финансовые затруднения. Держитесь подальше от конфликтов и не дайте себя спровоцировать.

Весы

В этот день Весам стоит быть осторожными с деньгами. Не стоит торопиться с покупками, деньги могут понадобиться для чего-то важного. Проявите разборчивость в контактах, не спешите доверять тем, кто обещает золотые горы и многого от вас требует. Во второй половине дня будет возможность получить поддержку родственников. Вы можете объединиться для достижения общих целей.

Скорпион