Лилибет – 1 год! Как королевская семья поздравила дочь принца Гарри с днем рождения

Несмотря на то, что принц Гарри и Меган Маркл сбежали из Великобритании, обвинили королевскую семью в расизме и травле, и уже два года живут в США, члены монаршего семейства все равно поздравили их дочь Лилибет с днем рождения.

К слову, сейчас принц Гарри и Меган Маркл впервые за долгое время прибыли в Великобританию, чтобы отпраздновать Платиновый юбилей Елизаветы II.

Желаем Лилибет самого счастливого первого дня рождения,

– написано в официальном аккаунте Елизаветы II в Twitter.

Кейт Миддлтон и принц Уильям, которые проводят день в Уэльсе со своими старшими детьми принцем Джорджем и принцессой Шарлоттой, также поделились сообщением в Twitter, написав:

Поздравляем с днем ​​рождения Лилибет, которой сегодня исполняется год!

Дедушка Лилибет, принц Чарльз, и его супруга Камилла, герцогиня Корнуольская, написали в Twitter:

Поздравляем Лилибет с первым днем рождения сегодня!

Напомним, принц Гарри и Меган Маркл перестали исполнять обязанности членов британской королевской семьи с 1 апреля 2020 года. Чтобы получить право переехать в США, работать и заниматься предпринимательской деятельностью, им пришлось отказаться от обращения "Ваше королевское высочество", госфинансирования и торговой марки Sussex Royal. Спустя год они лишились статуса покровителей ряда учреждений и благотворительных организаций, а у принца отобрали почетные воинские титулы.