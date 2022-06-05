Гороскоп на неделю с 6 по 12 июня 2022 года

Наступает время, когда нам всем нужно действовать. Звезды и планеты на этой неделе будут спокойными. Это значит, что никто и ничто не помешает нам сделать свою жизнь лучше, приятнее, интереснее. Единственное, что потребуется нам для максимальной продуктивности — избавиться от страхов. В этом плане полезными станут особые практики, обряды и рекомендации. Настало время выйти из зоны комфорта, но только в будние дни, ведь в субботу нас ждет негативный аспект Венеры и Урана.

Овен

У Овнов могут быть неполадки в общении с людьми. Ночные светила сделают так, что от любви до ненависти будет всего один шаг. Овны смогут нормально ладить с окружающими, но это равновесие станет шатким, как только представители данного Знака начнут тянуть на себя все внимание и проявлять эгоизм. Людям не захочется находиться во враждебной среде, поэтому они начнут отвечать Овнам той же монетой. Что касается финансовой сферы, то тут их ждет успех. Им удастся купить товары со скидкой, повысить доходы. Главное — в веренице событий не забывать про духовное развитие.

Телец