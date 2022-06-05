Гороскоп на грядущую неделю поможет вам преуспеть во всех сферах жизни. Астрологи проанализировали для вас положение планет и рассказали, чем это будет чревато для каждого из знаков Зодиака, пишет Dailyhoro.
Гороскоп на неделю с 6 по 12 июня 2022 года
Наступает время, когда нам всем нужно действовать. Звезды и планеты на этой неделе будут спокойными. Это значит, что никто и ничто не помешает нам сделать свою жизнь лучше, приятнее, интереснее. Единственное, что потребуется нам для максимальной продуктивности — избавиться от страхов. В этом плане полезными станут особые практики, обряды и рекомендации. Настало время выйти из зоны комфорта, но только в будние дни, ведь в субботу нас ждет негативный аспект Венеры и Урана.
Овен
У Овнов могут быть неполадки в общении с людьми. Ночные светила сделают так, что от любви до ненависти будет всего один шаг. Овны смогут нормально ладить с окружающими, но это равновесие станет шатким, как только представители данного Знака начнут тянуть на себя все внимание и проявлять эгоизм. Людям не захочется находиться во враждебной среде, поэтому они начнут отвечать Овнам той же монетой. Что касается финансовой сферы, то тут их ждет успех. Им удастся купить товары со скидкой, повысить доходы. Главное — в веренице событий не забывать про духовное развитие.
Телец
У Тельцов будет продуктивная неделя, однако, может быть также и много поводов для расстройства. Этим людям стоит воспользоваться одним из нескольких способов обеспечить себе отличное настроение на весь день. Особенно важно это будет сделать в понедельник, чтобы задать тон всей неделе. Главный лейтмотив этих семи дней — романтика и любимое хобби. Можно выбрать одно из этих двух направлений, либо сразу оба. Что касается дел и работы, то тут, возможно, пришло время немного нажать на тормоз и просто побыть наблюдателями, но это не руководство к действию, а лишь одна из опций.
Близнецы
Людям этого Знака астрологи настоятельно советуют адекватно воспринимать любую критику в свой адрес. Вполне возможно, что среди всех слов недовольных Близнецами людей будет много полезного. Нужно относиться к себе критично и не говорить себе: «Я идеален/идеальная». Всегда есть к чему стремиться, особенно в такое время как сейчас. Близнецам нужно взяться за себя и постараться пробудить свои самые главные зодиакальные достоинства. Нет ничего зазорного в том, что принять поддержку от окружающих. Поблизости обязательно найдутся люди, готовые помочь.
Рак
У Раков будет очень слабой энергетика, поэтому первое, на что стоит обратить им внимание — взаимоотношения в семье. Астрологи отмечают пять неочевидных способов разрушить биополе и гармонию в доме. Если Раки будут отзывчивыми и добрым, то получат от госпожи судьбы много удачи и позитива. Им нужно стать беспристрастными, отзывчивыми. Работа и личные дела подождут. Если сейчас они временно поживут не ради себя, а ради родителей, детей и второй половинки, то получат мощный заряд удачи, а также смогут очистить свои кармические долги.
Лев
Все проблемы, если и произойдут, то только в конце недели. Опасной будет суббота. Избавиться от негатива и привлечь благополучие Львам поможет магия перекрестков. Еще им стоит забыть про слово «хочу». Представители данного Знака привыкли получать то, что им хочется, по щелчку пальцев, но сейчас это не сработает. Пришло время упорного труда и защиты своих активов. Речь не о деньгах, а об авторитете в семье, репутации на работе. Львам нужно предлагать коллегам и начальству пути решения неурядиц, причем они должны быть уникальными, не заимствованными.
Дева
На этой неделе Вселенная на стороне Дев. Она будет посылать им знаки свыше, которые призваны будут предупредить Дев о возможной опасности. Избежать проблем можно при помощи избавления от пренебрежительного отношения к людям. Девы порой принижают чужие заслуги, но сейчас этого делать категорически нельзя. Лучше быть снисходительными и доброжелательными со всеми — даже с врагами. Уверенность в друзьях и близких пошатнется, но в течении пары-тройки дней все восстановится. Любые беспочвенные переживания будут напрасными.
Весы
Весам повысить свою энергетику и улучшить настроение поможет арт-терапия, прослушивание музыки, просмотр фильмов, общение с интересными людьми. Если быть на волне позитива, то любые дела пройдут как горячий нож через масло. Еще Весам стоит побольше отдыхать, не пропадая на работе и не задерживаясь допоздна в офисе. Если на горизонте замаячат проблемы, это не должны стать причиной расстройства и апатии. Любые испытания этой недели призваны сделать людей данного Знака сильнее, мудрее, выносливее.
Скорпион
Скорпионы, будучи представителями одного из самых обаятельных Знаков Зодиака, почти всегда успешны в переговорах, любви, знакомствах. На этой неделе производить хорошее первое впечатление будет еще проще. В общении с новыми людьми можно использовать импровизацию — придумывать новые виды приветствия, искать подход к людям каким-то необычным образом. Главное сейчас не быть скучными и такими, как все. Это позволит Скорпионам остаться в памяти людей надолго. Вожжи их судьбы сейчас не в руках звезд, а в руках самих Скорпионов.
Стрелец
У Стрельцов наступает идеальное время для перезагрузки своей жизни. Им удастся сделать много нового, обновить отношения, добиться больших высот на работе и в бизнесе, разрушив ментальные барьеры в сознании. Если у них не было стимула для совершенствования, то сейчас он, скорее всего, появится. Также Стрельцов могут ожидать приятные домашние хлопоты. Астрологи настоятельно не советуют давать окружающим людям пустые обещания. Это чревато большими проблемами в будущем. Не стоит портить себе судьбу.
Козерог
Это будет очень яркое время для Козерогов. Оно запомнится им надолго. Помимо интересных и важных событий представителей данного Знака могут ожидать некоторые духовные озарения. Возможно, настало время заняться поисками истины. Можно попробовать ознакомиться с шестью духовными уроками от современных шаманов. Они могут помочь Козерогам обрести веру в себя или существенно ее укрепить. Астрологи советуют этим людям разбираться с делами, в которых они наиболее компетентны. Все остальное пока лучше отложить.
Водолей
Водолеям удастся решить многие свои кармические задачи. Чтобы это стало возможным, придется избавиться от присущего им цинизма. Начало недели будет очень динамичным и ярким, а вот в конце этой недели лучше отложить любые инициативы. Эксперты настоятельно не советуют обсуждать с посторонними свои финансовые дела, планы на будущее, амбиции и цели. Все, что нужно сейчас этим людям, так это отвлечься от мыслей о результате своей работы, чтобы погрузиться в сам процесс. Нужно получать удовольствие от того, чем занимаешься.
Рыбы
Это довольно необычное время для Рыб. В период с 6 по 12 июня возможны как громкие победы. Так и разочарования. Также некоторым людям из их окружения может не понравиться то, что они делают. Недоброжелатели не дремлют, так что Рыбам лучше пользоваться основными магическими свойствами серебра, которое защитит их от сглаза и опасности. Любые решения, которые продиктованы влиянием со стороны, могут нарушить процесс движения к целям. Лучше думать только своей головой и не принимать непрошеную помощь.