Гороскоп на 5 июня для всех знаков Зодиака

Рак

Прислушивайтесь к интуиции особенно внимательно. Сегодня именно ее подсказки помогают достичь поставленных целей, добиться того, к чему вы давно стремились. Не всегда ваши решения и поступки понятны окружающим. Можно не тратить время на объяснения. Вскоре все станет совершенно ясно и вас поддержат даже те, кто прежде был настроен скептически. Вторая половина дня дает возможность сосредоточиться на семейных делах, уделить внимание близким. Это подходящее время для небольшого домашнего праздника. Можно пригласить друзей, вы отлично проведете время.

Лев

Стоит запастись терпением, потому что вряд ли вам удастся быстро добиться успеха. Многие дела оказываются сложнее, чем вы предполагали, и хочется не заниматься ими в одиночку, а найти помощников. Но договориться с окружающими может быть непросто; не всегда им понятны мотивы ваших поступков. Вы добьетесь отличных результатов, если будете действовать самостоятельно. Тут потребуется настойчивость, и вы готовы проявить ее. Многим Львам сегодня предстоит решить важные финансовые вопросы, заключить сделки. Деловая интуиция очень остра и всегда помогает быстро сориентироваться в ситуации, пишет Дворец.

Дева