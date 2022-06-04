Гороскоп на 4 июня: Львам – везение, Девам – интриги, Скорпионам – расходы

Овен

В этот день у Овнов есть шансы добиться успеха. Однако не стоит сидеть сложа руки, нужно активно включаться в работу. Решительные действия принесут больше пользы. В первой половине дня вы сможете многое сделать самостоятельно, но без труда найдете союзников, если понадобится помощь. Доверьтесь подсказкам интуиции, сегодня она особо сильна. Не исключены приятные неожиданности, которые принесут приятные изменения во все сферы жизни.

Телец

Благодаря удачному стечению обстоятельств вы сможете реализовать давно задуманные планы. Первая половина дня может преподнести неожиданные встречи, на которых вы узнаете важную информацию. Побольше обращайте внимание на то, что говорят люди, то что вы услышите можно обернуть себе на пользу. Новые начинания не самое лучшее решение дня, нужно довести до конца текущие дела.

Близнецы

Этот день будет для Близнецов напряженным. Не исключено, что на ваши плечи лягут обязанности и дела, которые вам совершенно не по душе. Вам придется решать чужие проблемы. Однако не обойдется и без приятностей. Возможны ценные подарки и денежные поступления. Удачные совпадения помогут решить наболевший вопрос. В личных отношениях ситуация изменится к лучшему, вы сможете помириться с дорогим человеком.

Рак