УЗНАЙ, КАК ЭТО СДЕЛАТЬ! ⟩ Таллиннка Анета Кемпа открыла салон, где можно изменить свою жизнь к лучшему

«В индустрии красоты я уже почти 20 лет, позади работа в трёх собственных салонах! Но я всегда мечтала и грела в душе идею открытия особенной студии, - рассказывает хозяйка студии Анета. - СПА-студии для души и для тела! Это пространство, где можно излечить своё тело и душу, где люди могут наполниться физическим и эмоциональном здоровьем, получить новые ресурсы для достижения своих целей и улучшить качество своей жизни. Моя душа тянется к новым познаниям и открытиям, которые несут свет и добро в этот мир».

Одна из услуг - трансформационная игра. Это психологический тренинг, который происходит в игровой форме - в форме настольной игры. «Каждый человек каким-то образом "играет" свою жизнь, идет по ней, принимает решения, реагирует на жизненные ситуации, - говорит Анета Кемпа. - И в трансформационную игру он играет точно так же, так же принимая решения и реагируя так, как он привык. В итоге игра становится зеркалом и помогает со стороны увидеть и понять, что происходит в жизни человека, какие стереотипы и зажимы его ограничивают, какие возможности и пути ведут к достижению его намерений, как можно изменить свою жизнь, чтобы получить желаемое».