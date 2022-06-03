ЗАБАВНЫЕ ФОТО ⟩ Миддлтон пришлось краснеть: 4-летний принц Луи умилил публику своими шалостями на параде

Кейт Миддлтон уже давно состоит в браке с принцем Уильямом. Они ездят в туры, исполняют королевские обязанности и растят детей. Герцогиня Кембриджская родила двоих сыновей Джорджа и Луи, а также дочку Шарлотту.

Маленькие принцы и принцесса редко выходят в свет с родителями. Но 2 июня вся британская королевская семья присутствовала на параде в честь платинового юбилея правления королевы.

Примечательно, что Миддлтон появилась на торжественном параде в карете. Она облачилась в белое платье-пальто и шляпку. С ней были все дети. Они махали публике и радостно переглядывались.

Джордж предстал в черном костюме как самый старший наследник. Шарлотта щегольнула в нежно-голубом платье. А вот принц Луи был в костюме моряка, который носил еще принц Уильям, когда был в его возрасте.

Приехали на парад и принц Гарри с женой Меган Маркл. До последнего было неизвестно, согласится ли королева, чтобы сбежавшие в США герцог и герцогиня Сассекские были на празднике. Но на балконе с королевой Елизаветой II были даже малыши, а Маркл туда не пустили. Она наблюдала за салютом из окна дворца.