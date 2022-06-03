Гороскоп на 3 июня для всех знаков Зодиака

Овен

Нужно подумать о тех родных или друзьях, которым вы в последнее время уделяли мало внимания: почему бы вам не навестить их или не выпить вместе кофе – благо, день накануне выходных этому способствует.

Телец

К работе сегодня нужно отнестись без особого энтузиазма: серьезных успехов ввиду объективных причин вам достичь все равно не удастся, поэтому ограничьтесь исключительно необходимыми действиями.

Близнецы

Нервное напряжение, которое вы будете испытывать в течение дня, к счастью не доведет вас до агрессии, только изрядно утомит, поэтому отдыхать начинайте уже после обеда с плавным переходом к выходным.

Рак

Как бы сегодня ни сложилась жизненная ситуация, не стоит допускать не только плохих слов, но и негативных мыслей по отношению к другим людям: все быстро наладится, а вернуть назад злые пожелания будет нельзя.

Лев

От негативных мыслей сегодня отвлечет любимое занятие, которому можно – и нужно – уделить все свободное время: так удастся и нервы успокоить, и что-то полезное для хозяйства сделать.

Дева

Звезды предостерегают вас от риска – даже незначительное действие, последствия которого до конца не просчитаны, может привести к материальным потерям, которые сейчас особенно нежелательны.

Весы