Бизнесмен Урмас Сыырумаа начал встречаться с девушкой младше его на 36 лет

Предприниматель и бизнесмен Урмас Сыырумаа - известный почитатель женской красоты. На этот раз он удивил общественность тем, что на его 60-летие он представил свою избранницу, которая, как выяснилось, моложе его на 36 лет! Кто эта таинственная шатенка, с которой успешного бизнесмена видели на премьере мюзикла «Звуки Музыки»?