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Бизнесмен Урмас Сыырумаа начал встречаться с девушкой младше его на 36 лет

Ксения Васильева
, репортер
Бизнесмен Урмас Сыырумаа начал встречаться с девушкой младше его на 36 лет
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На коллаже: Урмас Сыырумаа и Алиса Мелик
На коллаже: Урмас Сыырумаа и Алиса Мелик Фото: коллаж Limon.ee

Предприниматель и бизнесмен Урмас Сыырумаа - известный почитатель женской красоты. На этот раз он удивил общественность тем, что на его 60-летие он представил свою избранницу, которая, как выяснилось, моложе его на 36 лет! Кто эта таинственная шатенка, с которой успешного бизнесмена видели на премьере мюзикла «Звуки Музыки»?

Перед началом показа Урмас Сыырумаа позвал на сцену всю свою большую семью. У предпринимателя семь детей. Среди родных и друзей Урмаса на сцене во время его выступления также присутствовала молодая брюнетка, которую Урмас представил аудитории как свою спутницу.

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