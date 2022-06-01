«Снимает однушку в хрущевке»: как сейчас живет сын Наташи Королевой

«Наш сын снимает «однушку» в хрущевке без лифта, на пятом этаже. И это его полностью устраивает. И нас с мужем тоже. Мы все начинали с чего-то очень простого и потом постепенно шли по лестнице успеха вверх. Думаю, это правильно»,

— говорит певица и телеведущая.

Архип сам присмотрел себе квартиру, где теперь обитает.

«Понятное дело, что платим за нее мы с Сергеем. Архип же студент, изучает японский (он увлекся языком и японской культурой еще подростком) — оканчивает второй курс. Отделение дневное, так что в институте сын занят много. При этом ему удается подработать: Архип дает уроки японского, у него несколько учеников. Тем не менее ему пока не хватает собственных средств на аренду жилья».