«Самостоятельная жизнь сыну однозначно пошла на пользу. Когда ты при маме с папой и все на блюдечке подают, расслабляешься. А когда отвечаешь за себя сам, ко многим вещам начинаешь относиться серьезней»,- рассказывает Королёва в интервью журналу "7 дней".
«Снимает однушку в хрущевке»: как сейчас живет сын Наташи Королевой
«Наш сын снимает «однушку» в хрущевке без лифта, на пятом этаже. И это его полностью устраивает. И нас с мужем тоже. Мы все начинали с чего-то очень простого и потом постепенно шли по лестнице успеха вверх. Думаю, это правильно»,
— говорит певица и телеведущая.
Архип сам присмотрел себе квартиру, где теперь обитает.
«Понятное дело, что платим за нее мы с Сергеем. Архип же студент, изучает японский (он увлекся языком и японской культурой еще подростком) — оканчивает второй курс. Отделение дневное, так что в институте сын занят много. При этом ему удается подработать: Архип дает уроки японского, у него несколько учеников. Тем не менее ему пока не хватает собственных средств на аренду жилья».
Самостоятельная жизнь изменила Архипа в лучшую сторону: он успокоился, стал более рассудительным и последовательным. «Когда ты при маме с папой и тебе все на блюдечке подают, конечно, расслабляешься. А когда отвечаешь за себя сам, ко многим важным вещам начинаешь относиться серьезней и ответственней», — говорит певица.