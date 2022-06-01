Гороскоп на 1 июня: Львам – неожиданный поворот судьбы, Скорпионам – время перемен

Овен

В этот день обстоятельства будут складываться для Овнов наилучшим образом. Вас ожидают приятные события и масса позитивных впечатлений. Неожиданные новости издалека поднимут вам настроение и вдохновят на новые свершения. Вы сможете достичь успехов на работе, причем за более короткое время. Все ладится в ваших руках, вы быстро справляетесь с текущими делами. Поддержка родных и друзей будет неоценима.

Телец

В среду Тельцов ждут интересные знакомства и много общения. Вы легко находите общий язык с людьми, очаровывая их с первого взгляда. Отношения, которые начнутся в этот день, будут иметь серьезное продолжение. В делах любовных можно полагаться на интуицию, ее подсказки будут верными. Любые поездки будут благоприятными и принесут вам массу ярких впечатлений. Будут удачными и покупки.

Близнецы

Близнецам в это день стоит полагаться не на удачное стечение обстоятельств, а на собственные силы, реалистично рассчитывая свои возможности. Новые начинания стоит отложить на более благоприятный день, сегодня в делах будут задержки. Лучше доводить до конца старые дела и обязанности, которые откладывались в долгий ящик. Стоит проявить осторожность и тогда удастся избежать многих неприятностей. В общении с близкими возможно напряжение, когда вам нужна поддержка, родные люди склонны вас критиковать.

Рак

Среда будет непростой для Раков. В этот день даже текущие дела потребуют больше усилий, многое будет даваться труднее обычного. Окружающие могут обращаться к вам за помощью, а вас будет выбивать из колеи тот факт, что вы не можете оказать ее быстрее, чем хотелось. В любой ситуации сохраняйте оптимизм, ваше настроение определит этот день. Воздержитесь от тяжелой физической работы и дальних поездок.

Лев

Первый день лета для Львов будет весьма удачным. Ваша продуктивность на высоте и позволяет сделать много хорошего, решить сложные вопросы и задачи. Выпадет шанс помочь близким и решить давние проблемы, которые волновали их некоторое время. Самостоятельная работа принесет наилучшие результаты, вы сможете добиться нужных результатов. Во второй половине дня вероятны неожиданные повороты судьбы, предложения и приглашения. Не исключены перемены к лучшему в личной жизни.

Дева

В этот день у Дев появляется шанс поставить точку в делах, которые давно не давали покоя. Вы сможете решить проблемы без особых усилий и найти ответы на важные вопросы. У вас появляются идеи, реализовать которые помогут давние союзники и старые знакомые. Вам стоит контролировать расходы и включить режим экономии, чтобы подготовиться к предстоящим материальным затратам. Личная жизнь будет нестабильной, возможны как и приятные сюрпризы, так и разочарование.

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