Хотел, чтобы встретили: в московском аэропорту задержали азербайджанца по имени Замир за плакат «я Замир»

Правоохранительные органы России приняли его за человека, который выступает против войны в Украине.

«В аэропорту Москвы задержали гражданина Азербайджана с плакатом «Я Замир», за дискредитацию вооруженных сил России. Впоследствии установили, что его зовут Замир и его должны были встретить в аэропорту», - написал журналист Виктор Шендерович.