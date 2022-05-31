Гражданин Азербайджана по имени Замир пережил несколько неприятных часов из-за своего имени, сообщает media.az
Хотел, чтобы встретили: в московском аэропорту задержали азербайджанца по имени Замир за плакат «я Замир»
Хотел, чтобы встретили: в московском аэропорту задержали азербайджанца по имени Замир за плакат «я Замир»
Правоохранительные органы России приняли его за человека, который выступает против войны в Украине.
«В аэропорту Москвы задержали гражданина Азербайджана с плакатом «Я Замир», за дискредитацию вооруженных сил России. Впоследствии установили, что его зовут Замир и его должны были встретить в аэропорту», - написал журналист Виктор Шендерович.