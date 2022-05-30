Катрин Сиска из Vanilla Ninja уехала жить на Юг и сменила род деятельности: «Я рада, что уехала из Эстонии»

Катрин Сиска рассказала в утренней программе "Радио Элмар", что она посвятила свою жизнь и работу югу Португалии. "Мое место работы - Алгарве. Здесь очень хороший климат! Сейчас раннее утро, и температура на улице 26 градусов", - восторгается Сиска.

"Алгарве - это самая южная часть Португалии, расположенная через залив от Марокко. Дважды в год в этот регион приходят марокканские песчаные бури. Тогда небо становится бежевым, и не видно ни солнца, ни луны. Слой песка поверх домов и машин! На все это довольно интересно посмотреть, - весело рассказывала Катрин Сиска.

Бывшая участница Vanilla Ninja добавила, что зарабатывает на жизнь недвижимостью. "Я вынашивала эту идею в своей голове довольно долгое время. Находясь в Эстонии и по совместительству с деятельностью группы я понимала, что нужно выбирать то или иное направление, нельзя делать все сразу. В какой-то момент я решила измениться и теперь занимаюсь посредничеством в продаже шикарных вилл, новостроек, квартир и загородных домов в Португалии", - делится она.

"Однако сфера моей деятельности не только в Португалии, я уже активно работаю в Испании. Марбелья - это район, к которому я приглянулась. Не секрет, что это очень популярные направления - их хорошо покупать для самостоятельного проживания, летних домов или сдачи в аренду", - отметила Катрин.

Бывшая певица добавила, что пока пандемия короны снова не наложит новые ограничения, стоит инвестировать в Португалию и южное побережье Испании. "Вы можете видеть, что цены растут, а недостатка в туристах нет", - сказала она.

"Я сама ныряю с головой! Я начинаю все дела смело и с большим энтузиазмом. Если у меня есть хорошая идея, реализовать ее несложно. Моим преимуществом, безусловно, является то, что я свободно говорю по-английски. Многие португальские местные жители вообще не говорят по-английски.... Этот факт сделал меня ценным членом рынка недвижимости", - говорит Сиска.

Новый специалист по недвижимости рассказала о том, что ее больше всего привлекает в этом секторе. "Мне нравится фотографировать, снимать видео и общаться с людьми. Я хороша во всем этом. Я как-то даже фотографировала материалы для своей кулинарной книги, но это было много лет назад. Все навыки и знания, которые я приобрела за свою жизнь, очень пригодились мне сейчас", - сказала она.

"Работа действительно интересная, знакомство с новыми людьми. Я вижу, как быстро развивается район. Я также принимаю участие в привлечении людей сюда. Конечно, работа нелегкая, и она может быть не для всех. Как мы все знаем, в сфере недвижимости вам платят за то, что вы можете продать. Не существует ежемесячной или почасовой оплаты. Это вызов, но я всегда любила небольшие трудности, - говорит Сиска.