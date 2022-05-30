Бывшая участница группы Vanilla Ninja Катрин Сиска наслаждается жизнью под португальским солнцем. Она нашла хороший источник дохода и сделала сознательный перерыв в музыкальной индустрии. Бывшая певица заверила, что у нее нет тоски по черному хлебу в далекой стране, пишет Elu24.
Катрин Сиска из Vanilla Ninja уехала жить на Юг и сменила род деятельности: «Я рада, что уехала из Эстонии»
Катрин Сиска рассказала в утренней программе "Радио Элмар", что она посвятила свою жизнь и работу югу Португалии. "Мое место работы - Алгарве. Здесь очень хороший климат! Сейчас раннее утро, и температура на улице 26 градусов", - восторгается Сиска.
"Алгарве - это самая южная часть Португалии, расположенная через залив от Марокко. Дважды в год в этот регион приходят марокканские песчаные бури. Тогда небо становится бежевым, и не видно ни солнца, ни луны. Слой песка поверх домов и машин! На все это довольно интересно посмотреть, - весело рассказывала Катрин Сиска.
Бывшая участница Vanilla Ninja добавила, что зарабатывает на жизнь недвижимостью. "Я вынашивала эту идею в своей голове довольно долгое время. Находясь в Эстонии и по совместительству с деятельностью группы я понимала, что нужно выбирать то или иное направление, нельзя делать все сразу. В какой-то момент я решила измениться и теперь занимаюсь посредничеством в продаже шикарных вилл, новостроек, квартир и загородных домов в Португалии", - делится она.
"Однако сфера моей деятельности не только в Португалии, я уже активно работаю в Испании. Марбелья - это район, к которому я приглянулась. Не секрет, что это очень популярные направления - их хорошо покупать для самостоятельного проживания, летних домов или сдачи в аренду", - отметила Катрин.
Бывшая певица добавила, что пока пандемия короны снова не наложит новые ограничения, стоит инвестировать в Португалию и южное побережье Испании. "Вы можете видеть, что цены растут, а недостатка в туристах нет", - сказала она.
"Я сама ныряю с головой! Я начинаю все дела смело и с большим энтузиазмом. Если у меня есть хорошая идея, реализовать ее несложно. Моим преимуществом, безусловно, является то, что я свободно говорю по-английски. Многие португальские местные жители вообще не говорят по-английски.... Этот факт сделал меня ценным членом рынка недвижимости", - говорит Сиска.
Новый специалист по недвижимости рассказала о том, что ее больше всего привлекает в этом секторе. "Мне нравится фотографировать, снимать видео и общаться с людьми. Я хороша во всем этом. Я как-то даже фотографировала материалы для своей кулинарной книги, но это было много лет назад. Все навыки и знания, которые я приобрела за свою жизнь, очень пригодились мне сейчас", - сказала она.
"Работа действительно интересная, знакомство с новыми людьми. Я вижу, как быстро развивается район. Я также принимаю участие в привлечении людей сюда. Конечно, работа нелегкая, и она может быть не для всех. Как мы все знаем, в сфере недвижимости вам платят за то, что вы можете продать. Не существует ежемесячной или почасовой оплаты. Это вызов, но я всегда любила небольшие трудности, - говорит Сиска.
Бывшая певица призналась, что солнце оказывает большое влияние на настроение и быт. "Настроение здесь лучше, и я нахожу гораздо больше мотивации для действий! Я не могу отблагодарить себя за решение переехать! Я рада, что уехала из Эстонии и закончила свою жизнь в группе. Солнце здесь дает мне столько энергии, радости и сил. Здесь много позитива, и люди вокруг намного счастливее. В Эстонии я часто чувствовала, что не могу и не хочу", - признается она.
Сиска добавила, что переехать в Португалию несложно, как и купить недвижимость. Но процесс значительно облегчает агент, который поможет вам найти подходящее жилье и разобраться с нотариусами. Кроме того, в Португалии гораздо легче получить банковский кредит, чем в Испании". Налоги на недвижимость в Испании также выше, как и эксплуатационные расходы. Так что Португалия выигрывает по многим показателям", - говорит она.
Бывшая участница группы Vanilla Ninja также поделилась несколькими интересными советами о местах, которые стоит посетить, находясь в Португалии. "Прежде всего, это здорово, что этот регион можно посещать круглый год. С мая по ноябрь вы можете купаться в море. Сентябрь и октябрь - самые теплые месяцы. Пляжи здесь потрясающие и, безусловно, одни из самых красивых в мире. Здесь есть захватывающие пещеры, которые можно исследовать, а также парки развлечений и аквапарки для детей. Обязательно стоит попробовать местные сардины, в каждом ресторане их готовят так хорошо, и они полезны для здоровья".
"Местная продукция превосходна. Мои любимые - богатые витаминами лимоны, апельсины и инжир. Я не часто хожу в рестораны, люблю готовить сама. Я настоящий гурман в еде. Когда я иду куда-нибудь поесть, я предпочитаю Марбелью в целом - здесь есть хорошие рестораны, где поесть - это уже само по себе событие", - говорит Сиска.
"Больше всего я скучаю по своей семье и близким друзьям. К счастью, я могу поддерживать с ними связь в современном видеоформате. Конечно, я скучаю по прекрасной эстонской сельской местности, я выросла в ее окружении. Таллинн, Пярну и прекрасные лесистые места Центральной Эстонии.... озера! Когда я приеду в Эстонию летом, я уверена, что наслажусь всем этим в полной мере", - сказала Катрин Сиска в утренней программе радио Elmar - "Ärka, kaunis maa!".