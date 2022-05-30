Топовый украинский дизайнер в Таллинне: женский брючный костюм - очень сексуальная одежда

«Сегодня украинские бренды активно развиваются и достигли колоссального успеха, - считает Таня. - У нас живут очень творческие люди, умеют созидать. В Украине популярны мультибрендовые шоурумы, монобрендровые бутики, дизайнерские маркеты, которые проводятся по выходным и где участвуют многие марки. Для новичков это шикарная возможность заявить о себе, я так начинала и постепенно завоевала свою аудиторию. У меня есть свой шоурум в Днепре, сотрудничаю с разными магазинами, в том числе, с тремя в Киеве, был опыт работы с латвийским магазином. Я рекламирую и продвигаю MOMOT личным примером, ношу свою одежду, показываю варианты комбинирования, словом, завязываю на себе внимание. Это определенный фактор доверия».

Таня в костюме собственного бренда и с футболкой, на которой напечатан слоган MOMOT: будь свободной, как птица Фото: Константин Седнев

Таня рассказала на презентации, что ее бренду уже 6 лет, но искусством кройки и шитья она занимается всю жизнь: самостоятельно осваивала все тонкости процесса, училась на стилиста, развивала собственную марку, налаживала продажи. Минимализм, лаконичный крой, натуральные ткани, использование ручного труда - во что отличает бренд MAMOT.

Момот - это национальная птица Никарагуа, и над названием Тане долго думать не пришлось. Графический логотип бренда повторяет очертания птицы. Свобода и полет птицы метафорой пронизывает философию бренда. Фото: Константин Седнев

Отличная цена за элегантный брючный костюм. Фото: Константин Седнев

Как Таня Момот и ее бренд оказались в Таллинне? «Сестра Наташа переехала в Таллинн меньше трех месяцев назад. Кто-то через многочисленные группы в соцсетях посоветовала ей обратиться к Виталине Сасс в HATA Design. Наташа и Вита встретились, потом мы пообщались все вместе по вайберу, обсудили пути сотрудничества, - вспоминает Таня. - Вите понравились брючные костюмы, она заказала несколько десятков, мол, давайте попробуем. Я в Таллинне неделю, но вижу, как местные женщины любят брючные костюмы».

Таня Момот с сестрой Наташей (работает фотографом), которая проложила дорожку элегантным украинским костюмам разных цветовых вариаций и пальто в Эстонию Фото: Константин Седнев

Хозяйка шоурума HATA Design Виталия Сасс заказала небольшую партию костюмов на пробу, и они разлетелись за считанные дни. Вскоре придет новая партия модных костюмов различных цветов. Фото: Константин Седнев

Таня отметила, что украинские и эстонские женщины очень похожи: «Да, мы очень похожи, здесь много русскоязычного населения. Меня приятно поразило, что здесь женщины в элегантном возрасте любят себя, больше позволяют себе отдыхать и очень стильно одеваются. В Таллинне есть некая замедленность, никто никуда не бежит, все спокойно движутся. На дорогах тоже ощутимо».

Украинский стилист Дарья Попа (румынская фамилия), пришедшая на презентацию, уверяет, что не стоит гнаться за модой, а надо делать акцент на аксессуарах и небольших деталях. Фото: Константин Седнев

Носите брючные костюмы! Таня говорит, что для украинских женщин костюм - недешевое удовольствие и элемент делового стиля, а в Таллинне женщины просто ходят в брючных костюмах.