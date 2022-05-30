Гороскоп на 30 мая для всех знаков Зодиака

Овен

Перемены к лучшему вероятны в деловых и личных отношениях. Вы отлично ладите с людьми, многих понимаете с полуслова. Будет шанс заручиться поддержкой влиятельных особ, найти союзников, которые возьмут на себя значительную часть ваших забот. На привычных делах не всегда удается сосредоточиться, часто они нагоняют скуку, хочется отвлечься. Но вы со всем справитесь, если настроитесь на серьезный лад. Вечер – отличное время для общения с близкими, импровизированных домашних праздников. Вы найдете способ приободрить тех, кто пал духом.

Телец

Отличный день. Решить многие задачи удается быстрее, чем вы ожидали, остается время для интересных дел, встреч со старыми друзьями. Очень многие вопросы, касающиеся работы или бизнеса, можно обсудить в неформальной обстановке. Вам быстро удается найти верный тон, убедить собеседников в своей правоте. Не исключены необычные знакомства. Вы многим нравитесь, производите благоприятное впечатление даже на тех, кто привык замечать только чужие недостатки. Не исключено начало романтических историй. Кто-то может влюбиться с первого взгляда.

Близнецы

Начинается день непросто, но со временем ситуация изменится к лучшему. Поэтому запаситесь терпением и не спешите с выводами. Многие трудности, возникающие утром, вы легко преодолеете чуть позже. Стоит быть разборчивее в контактах: общение с сомнительными личностями может навредить вашей репутации, обернуться другими неприятностями. Близкие люди сейчас особенно сильно нуждаются в вашем внимании, поэтому постарайтесь провести с ними больше времени. Вечер подходит для импровизированного домашнего праздника. Повод для него наверняка найдется.

Рак

День сложится хорошо, если вы не станете строить иллюзий. Правильно оценив свои возможности, вы поймете, за что стоит взяться сейчас, а что лучше отложить до того момента, когда у вас появятся сильные союзники. Избегайте неоправданного риска. Лучше действовать осторожно, не спешить, обращать внимание на мелкие детали. Нужна разборчивость в контактах: не со всеми, кто настойчиво проявляет к вам интерес, стоит общаться. Старайтесь проводить больше времени со старыми знакомыми. Они дают хорошие советы, часто находят способ подбодрить вас.

Лев

Чем раньше вы возьметесь за дела, тем лучше. Первую половину дня можно провести очень плодотворно. У вас будет шанс решить многие важные вопросы, позаботиться о собственных интересах и помочь тем, кто оказался в сложной ситуации. Вторая половина дня тоже будет удачной. Однако она требует осторожности в финансовых делах. Не рискуйте деньгами. Не спешите с покупками и сделками, особенно если кто-то слишком настойчиво предлагает их. Вечер подходит для романтического свидания, а также для встречи с человеком, которому вы хотели бы понравиться.

Дева