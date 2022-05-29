В субботу вечером в социальных сетях стали распространять информацию об оставленной в лесу Какумяэ «феррари», которая съехала в кювет. Elu24 выяснил, как дорогостоящий автомобиль могли оставить посреди деревьев.
ФОТО И ВИДЕО ⟩ Новые подробности: брошенная в кювете Ferrari за четверть миллиона евро ранее была знакома полиции
Новые подробности: брошенная в кювете Ferrari за четверть миллиона евро ранее была знакома полиции
Свидетель происшествия рассказал фотографу Elu24, что после поворота «феррари» съехала в кювет, а затем столкнулась с деревом. По словам очевидцев, в машине находились мужчина, женщина и ребенок, которые скрылись с места происшествия.
Как сообщается на сайте Департамента шоссейных дорог, речь идет о только что зарегистрированной машине Ferrari Roma, которая была внесена в регистр 17 мая.
Это дорогая машина. На сайте Auto24 аналогичные спортивные автомобили продаются примерно за 250 000 евро.
Пользователь TikTok @akypatni опубликовал видео, на котором Ferrari найденная в субботу вечером в лесу Какумяэ, уже успела попасть в поле зрения полиции. В видео говорится, что за три дня до проишествия, Ferrari была остановлена патрулем полицией.
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