ФОТО И ВИДЕО ⟩ Новые подробности: брошенная в кювете Ferrari за четверть миллиона евро ранее была знакома полиции

Свидетель происшествия рассказал фотографу Elu24, что после поворота «феррари» съехала в кювет, а затем столкнулась с деревом. По словам очевидцев, в машине находились мужчина, женщина и ребенок, которые скрылись с места происшествия.

Как сообщается на сайте Департамента шоссейных дорог, речь идет о только что зарегистрированной машине Ferrari Roma, которая была внесена в регистр 17 мая.

Это дорогая машина. На сайте Auto24 аналогичные спортивные автомобили продаются примерно за 250 000 евро.

Чтобы купить «Феррари», нужны фантастические деньги Фото: Kuvatõmmis/ Auto24