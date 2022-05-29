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ФОТО И ВИДЕО ⟩ Новые подробности: брошенная в кювете Ferrari за четверть миллиона евро ранее была знакома полиции

Хейди Рууль Таави Сепп Limon.ee
Новые подробности: брошенная в кювете Ferrari за четверть миллиона евро ранее была знакома полиции
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В субботу вечером в социальных сетях стали распространять информацию об оставленной в лесу Какумяэ «феррари», которая съехала в кювет. Elu24 выяснил, как дорогостоящий автомобиль могли оставить посреди деревьев.

Свидетель происшествия рассказал фотографу Elu24, что после поворота «феррари» съехала в кювет, а затем столкнулась с деревом. По словам очевидцев, в машине находились мужчина, женщина и ребенок, которые скрылись с места происшествия.

Как сообщается на сайте Департамента шоссейных дорог, речь идет о только что зарегистрированной машине Ferrari Roma, которая была внесена в регистр 17 мая.

Это дорогая машина. На сайте Auto24 аналогичные спортивные автомобили продаются примерно за 250 000 евро.

Чтобы купить «Феррари», нужны фантастические деньги
Чтобы купить «Феррари», нужны фантастические деньги Фото: Kuvatõmmis/ Auto24

Пользователь TikTok @akypatni опубликовал видео, на котором Ferrari найденная в субботу вечером в лесу Какумяэ, уже успела попасть в поле зрения полиции. В видео говорится, что за три дня до проишествия, Ferrari была остановлена патрулем полицией.

@akypatni #akypatni ♬ оригинальный звук - ༺ A͋͋k͋͋y͋͋p͋͋a͋͋t͋͋n͋͋i͋͋ ༻
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