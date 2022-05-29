28 мая в Нарве в уже восьмой раз состоялся фестиваль еды «Вкусы Нарвы», в ходе которого за небольшую стоимость можно было попробовать лучшие блюда ресторанов и кафе Ида-Вирумаа.
ВИДЕО ⟩ В Нарве прошел самый аппетитный фестиваль уходящей весны «Вкусы Нарвы»
В Нарве прошел самый аппетитный фестиваль уходящей весны «Вкусы Нарвы»
Reporter решил выяснить какие блюда гостям фестиваля нравятся больше всего. «Я так думаю, что все таки минога. Это уже традиционное Нарвское блюдо. Очень люблю!» - делится своими впечатлениями Вадим.