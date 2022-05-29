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ВИДЕО ⟩ В Нарве прошел самый аппетитный фестиваль уходящей весны «Вкусы Нарвы»

Reporter.ee
В Нарве прошел самый аппетитный фестиваль уходящей весны «Вкусы Нарвы»
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28 мая в Нарве в уже восьмой раз состоялся фестиваль еды «Вкусы Нарвы», в ходе которого за небольшую стоимость можно было попробовать лучшие блюда ресторанов и кафе Ида-Вирумаа.

Reporter решил выяснить какие блюда гостям фестиваля нравятся больше всего. «Я так думаю, что все таки минога. Это уже традиционное Нарвское блюдо. Очень люблю!» - делится своими впечатлениями Вадим.

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