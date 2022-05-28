ФОТО И ВИДЕО ⟩ Вместо антисептика – духи! Венецианский карнавал ярко ворвался в Таллинн

В субботу, 28 мая, несмотря на моросящий дождь, в парке Лёвенру собралось много народа. В карнавальную Венецию этот живописный уголок нашей столицы, окруженный со всех сторон водными каналами, превращается уже в десятый раз. Организаторам карнавала пришлось ждать два года, чтобы отметить круглую дату.

«Наконец-то, слава богу! Мы проводим в 2022 году карнавал, который должен был состояться еще в 2020 году – наш десятый, юбилейный,

– говорит основатель «Венецианского карнавала в Таллинне» Вадим Анцупов. – Пандемия нас немножко вогнала в депрессию. Люди соскучились по празднику. Зато сколько времени было у участников, чтобы подготовить костюмы!»

Фото: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

Конкурсанты международного фестиваля действительно подготовились на славу. На каждом шагу можно было встретить загадочные венецианские маски: средневековых красавиц, пиратов, египетских богов, диковинных птиц и других фантастических персонажей. Не обошлось и без чумного доктора – все как на карнавале в настоящей Венеции. Этот персонаж у публики, пожалуй, самый узнаваемый и любимый. Как и у нас сегодня, в средние века были у венецианцев маски, служившие защитой от вирусов. Маска чумного доктора – самый известный тому пример. В клюв маски доктора помещали всевозможные травы и антисептические масла, рассчитывая таким образом защититься от опасного недуга.

Чумной доктор на карнавале в Таллинне признался, что в свой клюв вместо антисептика распылил духи – для настроения.

Фото: Кадр из видео

Главное событие карнавала – конкурс-дефиле костюмов и масок на сцене. В этом году на него зарегистрировалось более пятидесяти участников из Эстонии, Латвии и Литвы. Ведущая фестиваля – актриса Русского театра Екатерина Кордас – посочувствовала членам жюри и отметила, что не хотела бы оказаться на их месте. Выбирать лучших из калейдоскопа красочных нарядов – задача не из легких.

«Много лет назад мне так понравилась одна из участниц – дама в возрасте. Увы, она совершенно не подходила под требования венецианского карнавала, даже лицо у нее было частично открыто. Но я видела, с какой любовью она делала свой костюм, поэтому попросила у организаторов разрешения одарить ее лично, – рассказывает постоянный член жюри, дизайнер Диана Денисова. – Мне пришлось бежать в студию и составлять от себя маленький подарок».

В этом году награды от жюри стали частью программы, а значит, число выигравших только увеличилось. Гран-при карнавала, а с ним электронный планшет и памятная статуэтка, достались участнице в роскошном костюме павлина.

Кто вы, маска? Участница, которая получила на фестивале гран-при. Фото: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

К обеду тучи над Таллинном окончательно рассеялись, и солнце заглянуло на торжественное закрытие фестиваля. Невероятная фантазия, безграничное веселье – карнавальная атмосфера настолько охватила собравшихся, что никто не хотел уходить даже после награждения участников.

Портал Limon.ee приехал к открытию карнавала. Нам удалось пообщаться с его организаторами, членами жюри и даже с некоторыми участниками, пока они еще не приняли обет молчания. С началом конкурсной программы им было запрещено говорить, дабы их образ окружал ореол таинственности. Забавно, что уже не первый год в карнавале участвуют четвероногие конкурсанты. Очаровательный чихуахуа в костюме павлина тоже попал к нам в кадр.