Лучше не откладывать дела надолго: первая половина дня складывается гораздо проще и благоприятнее второй. Она подходит для решения сложных задач, как давно знакомых, так и совершенно новых. Многие учатся тому, что вскоре пригодится, узнают что-то новое и завязывают полезные знакомства. Во второй половине дня влияние позитивных тенденций несколько снизится. Это будет особенно заметно в деловой сфере. Стоит запастись терпением, потому что не всегда удается сразу добиться нужного результата. А вот хорошему отдыху и приятному общению с близкими едва ли что-то помешает.
Гороскоп на 29 мая для всех знаков Зодиака
Овен
Благоприятный день. Вы отлично справляетесь со многими делами, часто добиваетесь успеха, почти не прикладывая для этого усилий. Сейчас можно взяться за что-то совершенно новое. Вы быстро разберетесь, как лучше действовать, поймете, какой путь приведет к цели. Возможны какие-то важные открытия. День подходит для начала учебы. Вероятны приятные знакомства, встречи с людьми, с которыми вы вскоре подружитесь. Удается на многих произвести хорошее впечатление. Вряд ли кто-то сможет сопротивляться вашему обаянию.
Телец
Трудно сосредоточиться на собственных делах, довести начатое до конца. Во-первых, вокруг происходит слишком много интересного, во-вторых, вас часто отвлекают люди, которым нужна помощь. В первой половине дня возможны разногласия и споры, но они вскоре останутся в прошлом. Позже наступит время удачных совпадений и приятных сюрпризов. Это хорошее время для общения с близкими. Можно поговорить о важных вещах, не опасаясь разногласий. Вечер подходит для романтического свидания. Общение с любимым человеком радует, дарит массу позитивных эмоций.
Близнецы
Сегодня вам нужно будет потрудиться, чтобы достичь поставленных целей. Имейте в виду: верные ответы на важные вопросы не всегда лежат на поверхности, иногда нужно время, чтобы докопаться до истины. Успехов в работе добиваются те, кто не отступает после первой неудачи. Настойчивость щедро вознаграждается. День подходит для дружеских встреч. Вы отлично проведете время вместе с теми, кто разделяет ваши увлечения и интересы. Не исключено, что у вас появится новое хобби, которое подарит массу позитивных эмоций.
Рак
Начало дня благоприятно и подходит для решения многих важных вопросов. Завершив сложные дела, вы почувствуете себя гораздо увереннее и свободнее. Появляется определенность в планах на будущее, и многие Раки с большим энтузиазмом берутся за то, что прежде казалось им очень сложным. При этом у вас остается время и для отдыха. Вторая половина дня не так удачна. Эмоциональный фон становится более напряженным, вам трудно разобраться в собственных чувствах. Даже самые близкие порой понимают вас неправильно. Но вам удается сгладить все острые углы, не допустить конфликта.
Лев
Этот день лучше подходит для отдыха, чем для каких-то серьезных дел. Часто вам трудно сосредоточиться, выбросить из головы посторонние мысли. Из-за этого вы порой допускаете ошибки, но, к счастью, вовремя замечаете их и быстро исправляете. Стоит прислушаться к советам. Их часто дают люди, которые действительно хорошо разбираются в ситуации. Вторая половина дня отлично подходит для общения с самыми разными людьми. Вы сможете найти общий язык даже с теми, с кем прежде никак не удавалось поладить. Будет шанс положить конец давним разногласиям.
Дева
Не стоит планировать сложные дела и важные встречи на первую половину дня. Может быть трудно собраться с мыслями, не исключены ошибки из-за невнимательности. К тому же часто вы неправильно понимаете окружающих, и это может привести к долгим бессмысленным спорам. Иногда лучше просто немного подождать. Вторая половина дня будет совсем другой: удачной, легкой и благоприятной. У вас многое получается отлично, смелым начинаниям сопутствует удача. Если вам потребуются союзники и помощники, вы найдете их без труда. Вероятны приятные знакомства. Одно из них может получить романтическое продолжение.
Весы
В начале дня лучше не спешить с решениями. Не все так просто и однозначно, как может показаться. Некоторым Весам приходится заниматься делами, которые им не по душе. Но каким бы ни было настроение, вы стараетесь справиться как можно лучше, быстро добиваетесь нужного результата. Вторая половина дня складывается удачнее первой. Она подходит для общения со старыми знакомыми. В это время вы услышите не только приятные слова, но и полезные советы. Не исключены и интересные предложения, на которые можно согласиться без долгих раздумий, пишет Дворец.
Скорпион
Вряд ли сегодня у вас появятся серьезные причины жаловаться на жизнь. Совсем наоборот: звезды готовы поддержать многие ваши начинания, помочь в реализации смелых и сложных планов. Вы отлично ладите с людьми. Если вам нужна поддержка, знакомые обычно не отказывают в ней; вы находите способ отблагодарить каждого. Будет возможность сменить обстановку, побывать в интересных местах, узнать много нового. Вторая половина дня – время приятных сюрпризов и удачных совпадений. У влюбленных Скорпионов будет много поводов для радости.
Стрелец
Спокойный благоприятный день, хорошо подходящий для того, чтобы размышлять о будущем и строить планы. Ничто не ускользает от вашего внимания, вы правильно оцениваете свои силы, сохраняете спокойствие, как бы ни складывались обстоятельства. Удается принять верные решения, найти кратчайший путь к цели. Не всегда легко поладить с окружающими, но вы все же находите подход даже к тем, кто неохотно идет на контакт. Многим Стрельцам помогает жизненный опыт. Благодаря ему представители знака не тратят силы напрасно и не переживают по пустякам.
Козерог
Что бы вы ни планировали на этот день, помните: лучше рассчитывать на свои силы, чем на удачу, поддержку звезд или чью-то помощь. Если вы будете настойчивы, то добьетесь своего, пусть и не сразу. Не всегда легко поладить с окружающими. Даже давние знакомые порой понимают вас неправильно, могут обижаться из-за пустяков, подозревать вас в чем-то. К вечеру все прояснится, гармония восстановится. Это подходящий день для учебы, сбора и анализа информации. Вам удается во многом разобраться, сопоставить факты и сделать верные выводы.
Водолей
День сложится удачно, если вы прислушаетесь к интуиции и не растеряетесь в сложной ситуации. Окружающие не сразу одобрят ваши поступки, но чуть позже наверняка признают, что вы выбрали единственно верный путь к цели. Благоприятное стечение обстоятельств позволит добиться значительного прогресса в работе, успеха в бизнесе. Будет возможность восстановить старые деловые связи. Давние партнеры наверняка предложат что-то интересное. Вероятны хорошие новости, а также неожиданные предложения и приглашения.
Рыбы
Серьезные потери и большие проблемы маловероятны. Кое-какие неприятности возможны, но вы с ними справитесь. Стоит проявить настойчивость. Не отступайте, если что-то не получается сразу. Предприняв несколько попыток, вы наверняка добьетесь успеха. Охотно помогают друзья, благодаря их поддержке вы сохраняете хорошее настроение, даже если что-то идет не по плану. Гармонично складываются отношения с членами семьи; можно обсудить с родственниками общие планы. Не разочарует романтическое свидание. Любимый человек найдет способ вас порадовать.