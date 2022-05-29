Гороскоп на 29 мая для всех знаков Зодиака

Овен

Благоприятный день. Вы отлично справляетесь со многими делами, часто добиваетесь успеха, почти не прикладывая для этого усилий. Сейчас можно взяться за что-то совершенно новое. Вы быстро разберетесь, как лучше действовать, поймете, какой путь приведет к цели. Возможны какие-то важные открытия. День подходит для начала учебы. Вероятны приятные знакомства, встречи с людьми, с которыми вы вскоре подружитесь. Удается на многих произвести хорошее впечатление. Вряд ли кто-то сможет сопротивляться вашему обаянию.

Телец

Трудно сосредоточиться на собственных делах, довести начатое до конца. Во-первых, вокруг происходит слишком много интересного, во-вторых, вас часто отвлекают люди, которым нужна помощь. В первой половине дня возможны разногласия и споры, но они вскоре останутся в прошлом. Позже наступит время удачных совпадений и приятных сюрпризов. Это хорошее время для общения с близкими. Можно поговорить о важных вещах, не опасаясь разногласий. Вечер подходит для романтического свидания. Общение с любимым человеком радует, дарит массу позитивных эмоций.

Близнецы

Сегодня вам нужно будет потрудиться, чтобы достичь поставленных целей. Имейте в виду: верные ответы на важные вопросы не всегда лежат на поверхности, иногда нужно время, чтобы докопаться до истины. Успехов в работе добиваются те, кто не отступает после первой неудачи. Настойчивость щедро вознаграждается. День подходит для дружеских встреч. Вы отлично проведете время вместе с теми, кто разделяет ваши увлечения и интересы. Не исключено, что у вас появится новое хобби, которое подарит массу позитивных эмоций.

Рак

Начало дня благоприятно и подходит для решения многих важных вопросов. Завершив сложные дела, вы почувствуете себя гораздо увереннее и свободнее. Появляется определенность в планах на будущее, и многие Раки с большим энтузиазмом берутся за то, что прежде казалось им очень сложным. При этом у вас остается время и для отдыха. Вторая половина дня не так удачна. Эмоциональный фон становится более напряженным, вам трудно разобраться в собственных чувствах. Даже самые близкие порой понимают вас неправильно. Но вам удается сгладить все острые углы, не допустить конфликта.

Лев

Этот день лучше подходит для отдыха, чем для каких-то серьезных дел. Часто вам трудно сосредоточиться, выбросить из головы посторонние мысли. Из-за этого вы порой допускаете ошибки, но, к счастью, вовремя замечаете их и быстро исправляете. Стоит прислушаться к советам. Их часто дают люди, которые действительно хорошо разбираются в ситуации. Вторая половина дня отлично подходит для общения с самыми разными людьми. Вы сможете найти общий язык даже с теми, с кем прежде никак не удавалось поладить. Будет шанс положить конец давним разногласиям.

Дева