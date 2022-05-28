Гороскоп на 28 мая 2022: Девам – тревоги, Козерогам – служебный роман, Рыбам – неожиданные встречи

Овен

Сегодня Овны могут достичь больших успехов. Нужно действовать, руководствуясь логикой, это поможет избежать ошибок. Не позволяйте окружающим давить на вас и манипулировать в своих интересах, принимайте важные решения без спешки. Хороший день для общения, вы легко определяете людей, от которых нужно держаться подальше. Любые поездки стоит отложить на другой день.

Телец

В этот день Тельцы могут продемонстрировать свои профессиональные навыки и сильные стороны. Вы будете в центре внимания и сможете заинтересовать своими идеями влиятельных людей, помощь которых станет толчком к развитию карьеры. Порадует и общение с друзьями и старыми знакомыми. Вы сможете приятно провести время, обсудив совместные действия. Будут удачными небольшие покупки.

Близнецы

Сегодня Близнецы не склонны пасовать перед трудностями, их жизненная энергия и энтузиазм помогают добиваться хороших результатов даже в самых сложных делах. Вы внимательны и сосредоточены, ваши изобретательность и нестандартный подход помогают решать задачи быстрее. Вы не обращаете внимания на критику, уверенность в своих силах приводит вас к успеху.

Рак

Заручившись поддержкой союзников, Раки могут многого добиться в субботу. Будет возможность оказать помощь близким людям. Новые начинания в этот день увенчаются успехом. Чем более вы трудолюбивы и целеустремленны, тем выше вероятность приятных перемен в ближайшем будущем. Благоприятными будут любые поездки.

Лев

В этот день Львам нужно полагаться на подсказки интуиции, именно она поможет принять правильное решение, добиться поставленных целей и найти выход из сложных ситуаций. Вы сможете проявить свои лидерские качества и объединить команду. В отношениях с близкими людьми вы берете на себя решение домашних проблем. Одиноким представителям знака звезды обещают судьбоносную встречу.

Дева

Девы в этот день больше сосредоточены на помощи окружающим, чем на своих собственных интересах. Вы не ищете выгоды, однако ваша доброта скоро вернется сторицей. Вторая половина дня может принести много тревог и волнений, связанных с близким человеком. В отношениях с партнером может возникнуть напряжение и только от вас будет зависеть расстанетесь ли вы или сможете преодолеть трудности и непонимание.

Весы

В фокусе внимания Весов в этот день личная жизнь. Именно в делах любовных могут произойти перемены, и они не обязательно порадуют. Вам следует приложить все усилия, чтобы найти и устранить причину, которая спровоцировала напряжение в паре. В профессиональной деятельности вы сможете достичь наилучших результатов. Благоприятны новые начинания. Однако не торопитесь принимать заманчивые предложения, их нужно как следует обдумать и собрать больше информации.

Скорпион