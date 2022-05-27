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Букеровскую премию впервые выиграл написанный на хинди роман

Limon.ee
Букеровскую премию впервые выиграл написанный на хинди роман
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Автор Геетанджали Шри позирует с наградой Международной Букеровской премии 2022 года за роман "Гробница из песка" в Лондоне, четверг, 26 мая 2022 года. (AP Photo/David Cliff).
Автор Геетанджали Шри позирует с наградой Международной Букеровской премии 2022 года за роман "Гробница из песка" в Лондоне, четверг, 26 мая 2022 года. (AP Photo/David Cliff). Фото: David Cliff

Международной Букеровской премии по литературе за произведение «Могила с песком», сообщает «Рамблер».

Главная героиня книги — 80-летняя женщина, страдающая от депрессии из-за смерти мужа. Столкнувшись с непониманием собственной дочери, она отправляется в Пакистан в поисках новых источников радости.

«Могила с песком» — первая книга, переведенная с хинди, которой удалось получить престижную премию. Переводчиком выступила художник и писатель из США Дейзи Роквелл.

«Нас захватила мощь, трогательность и игривость «Могилы с песком», многозвучного романа Гитанджали Шри о самосознании и принадлежности в красочном, переливающемся огнями переводе Дейзи Роквелл», — прокомментировал победу писательницы председатель жюри ирландский переводчик Фрэнк Уайн.

«Это блестящий роман об Индии и ее разделе, в котором юность и возраст, мужчины и женщины, семья и нация тесно переплетаются с завораживающей живостью и неистовым состраданием в калейдоскопичное целое», — резюмировал он. 

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