Международной Букеровской премии по литературе за произведение «Могила с песком», сообщает «Рамблер».
Букеровскую премию впервые выиграл написанный на хинди роман
Главная героиня книги — 80-летняя женщина, страдающая от депрессии из-за смерти мужа. Столкнувшись с непониманием собственной дочери, она отправляется в Пакистан в поисках новых источников радости.
«Могила с песком» — первая книга, переведенная с хинди, которой удалось получить престижную премию. Переводчиком выступила художник и писатель из США Дейзи Роквелл.
«Нас захватила мощь, трогательность и игривость «Могилы с песком», многозвучного романа Гитанджали Шри о самосознании и принадлежности в красочном, переливающемся огнями переводе Дейзи Роквелл», — прокомментировал победу писательницы председатель жюри ирландский переводчик Фрэнк Уайн.
«Это блестящий роман об Индии и ее разделе, в котором юность и возраст, мужчины и женщины, семья и нация тесно переплетаются с завораживающей живостью и неистовым состраданием в калейдоскопичное целое», — резюмировал он.