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ФОТО ⟩ Настоящий сердцеед! Сын известной эстонской певицы отмечает 18-летие

Limon.ee
Настоящий сердцеед! Сын известной эстонской певицы отмечает 18-летие
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Певица Кайре Вилгатс
Певица Кайре Вилгатс Фото: Konstantin Sednev

Альфред, сын известной эстонской певицы Кайре Вилгатс, сегодня отмечает свое 18-летие!

«Альфреду уже 18 лет! Невероятно!» - вздыхает певица Кайре Вилгатс в социальных.

«Ты умный, с хорошим чувством юмора и классный парень, который со всем справится! Мечтай и действуй! Счастья и любви, дорогой сын!» - желает гордая мать.

С днем ​​рождения Альфреда также поздравили представительница Эстонии на Евровидении-2002 Sahlene, звезда мюзиклов Неле-Лийс Вайксоо и музыкант Пауль Нейтсов.

Вы можете увидеть, как молодой человек вырос, на фотографиях ниже!

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