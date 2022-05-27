ФОТО ⟩ Настоящий сердцеед! Сын известной эстонской певицы отмечает 18-летие

«Альфреду уже 18 лет! Невероятно!» - вздыхает певица Кайре Вилгатс в социальных.

«Ты умный, с хорошим чувством юмора и классный парень, который со всем справится! Мечтай и действуй! Счастья и любви, дорогой сын!» - желает гордая мать.

С днем ​​рождения Альфреда также поздравили представительница Эстонии на Евровидении-2002 Sahlene, звезда мюзиклов Неле-Лийс Вайксоо и музыкант Пауль Нейтсов.