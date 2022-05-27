Пт, 27.05.2022
Погода
Гороскоп
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
UKR
ENG
Otsing

«Это авианосец?!»: в Таллиннский порт прибыл военный корабль

Ксения Васильева
, репортер
«Это авианосец?!»: в Таллиннский порт прибыл военный корабль
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments 1
Фото: Фото читателя Limon.ee

В Facebook-группе «Таллиннцы» разместили фотографии прибывшего в Таллиннский порт военного корабля. Он прибыл сегодня утром. 
 

В комментариях пользователи группы активно начали обсуждать чей это корабль. 

«Похоже на десантный вертолётоносец», «Похож на авианосец?», «Британский экскортный авианосец», - начали предполагать члены группы в комментариях к публикации. 

Некотореые пользователи группы настороженно отнеслись к гостю: «Страшная машина», - написал один пользователь группы. «Как то не по себе становится...» - взволнованно пишет девушка. 

Как выяснилось, это универсальный десантно-штабной корабль ВМФ США Mount Whitney, флагман 6-го Флота. Прибыл на учения. 

Фото: Фото читателя Limon.ee
Ключевые слова
Наверх