«Это авианосец?!»: в Таллиннский порт прибыл военный корабль

В комментариях пользователи группы активно начали обсуждать чей это корабль. «Похоже на десантный вертолётоносец», «Похож на авианосец?», «Британский экскортный авианосец», - начали предполагать члены группы в комментариях к публикации.

Некотореые пользователи группы настороженно отнеслись к гостю: «Страшная машина», - написал один пользователь группы. «Как то не по себе становится...» - взволнованно пишет девушка.



Как выяснилось, это универсальный десантно-штабной корабль ВМФ США Mount Whitney, флагман 6-го Флота. Прибыл на учения.