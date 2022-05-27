В Facebook-группе «Таллиннцы» разместили фотографии прибывшего в Таллиннский порт военного корабля. Он прибыл сегодня утром.
«Это авианосец?!»: в Таллиннский порт прибыл военный корабль
«Это авианосец?!»: в Таллиннский порт прибыл военный корабль
В Facebook-группе «Таллиннцы» разместили фотографии прибывшего в Таллиннский порт военного корабля. Он прибыл сегодня утром.
В комментариях пользователи группы активно начали обсуждать чей это корабль.
«Похоже на десантный вертолётоносец», «Похож на авианосец?», «Британский экскортный авианосец», - начали предполагать члены группы в комментариях к публикации.
Некотореые пользователи группы настороженно отнеслись к гостю: «Страшная машина», - написал один пользователь группы. «Как то не по себе становится...» - взволнованно пишет девушка.
Как выяснилось, это универсальный десантно-штабной корабль ВМФ США Mount Whitney, флагман 6-го Флота. Прибыл на учения.
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