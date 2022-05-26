В Facebook мать трехлетнего ребенка Лийна поделилась шокирующим рассказом о том, как незнакомая женщина в неадекватном состоянии буквально толкнула ее на рельсы прямо на глазах у ребенка, пишет Elu24.
Мать трехлетнего ребенка: незнакомая женщина в неадекватном состоянии толкнула меня с перрона на рельсы на глазах дочери
«К настоящему моменту я более-менее успокоилась и могу рассказать о том, что с нами произошло», — начала свой пост Лийна.
А именно в среду произошла шокирующая история, в которой женщина в неадекватном состоянии толкнула ее с перрона.
«Сегодняшний чудесный день начался с того, что я со своим трехлетним ребенком отправилась по делам на электричке. Все было отлично, и, как всегда, поезд доставил маленькой девочке массу удовольствия», — сказала она о хорошем начале дне.
Сделав свои дела, семья пошла пешком на железнодорожную станцию Рахумяэ. Постояв некоторое время, на перрон подошла женщина, которая, как показалось Лийне, была в очень неадекватном состоянии, поэтому она с самого начала старалась держаться от нее подальше.
Однако Лийна заинтересовала женщину и та подошла поговорить с ней. «Эта женщина встала перед нами и заговорила с нами по-русски. Я вежливо ответила, что прошу прощения, но я действительно не понимаю. Всего на мгновенье я повернулась к ней спиной, когда она столкнула меня с платформы. Да, вы верно прочитали! Она силой столкнула меня на железнодорожные пути», — пишет она о своих эмоциях по поводу случившегося.
К счастью, Лийне удалось спрыгнуть так, что она приземлилась на ноги, а поезд, к счастью, еще не шел. «Поверьте мне, гнев в глазах этого человека и эта ярость… Она бы толкнула меня и под поезд», — Лийна думает, что все могло кончиться и хуже.
Но все это не закончилось только тем, что женщина столкнула Лийну на рельсы. Женщина начала кричать еще громче, из-за чего трехлетняя девочка испытала полный шок. «Я никогда в жизни не слышала, чтобы мой ребенок мог издавать такой голос. Я смогла подняться на платформу и схватила ребенка на руки, чтобы перебежать на противоположную платформу. Психопатка пошла за нами, я смогла удержать ребенка на руках, пока она била меня», - рассказывает Лийна.
Однако тот факт, что никто не пришел им на помощь, делает историю Лийны печальной. «Наконец-то мы добрались до противоположной платформы, где были люди! Там были люди, которые все видели и ничего не делали. Я, честно говоря, больше ничему в этом мире не удивляюсь», — говорит разочарованная в людях мать.
«Поезд пришел на противоположный от нас перрон, и эта больная села в поезд. Мы с дочерью ждали свой поезд и плакали», - произошедшее сильно травмировало Лийну и ее дочь.
Elu24 также обратился в полицию за комментариями. Артур Гельвей, лейтенант полиции патрульной службы Ляэне-Харьюского отдела полиции: «Полиции известно об этой публикации, более подробные обстоятельства мы обязательно выясним в ходе расследования. Если кто-то был свидетелем происшествия, просьба сообщить в полицию».
Внимание!
Полиция разыскивает возможных очевидцев инцидента, произошедшего в среду днем на остановке поезда Рахумяэ в Таллинне, где женщина напала на молодую женщину с ребенком.
В 16:15 на остановке поезда Рахумяэ неизвестная женщина, говорившая по-русски, напала на молодую женщину с трехлетним ребенком. После инцидента нападавшая уехала на поезде, который отправлялся в 16:25 в сторону Балтийского вокзала.
Полиция ищет очевидцев инцидента, которые в тот момент находились на остановке поезда и видели, что произошло. Свидетелей просят позвонить в полицию по телефону 612 5865 или дать знать о себе по адресу pille.vilu@politsei.ee.