Мать трехлетнего ребенка: незнакомая женщина в неадекватном состоянии толкнула меня с перрона на рельсы на глазах дочери

«К настоящему моменту я более-менее успокоилась и могу рассказать о том, что с нами произошло», — начала свой пост Лийна.

А именно в среду произошла шокирующая история, в которой женщина в неадекватном состоянии толкнула ее с перрона.

«Сегодняшний чудесный день начался с того, что я со своим трехлетним ребенком отправилась по делам на электричке. Все было отлично, и, как всегда, поезд доставил маленькой девочке массу удовольствия», — сказала она о хорошем начале дне.

Сделав свои дела, семья пошла пешком на железнодорожную станцию ​​Рахумяэ. Постояв некоторое время, на перрон подошла женщина, которая, как показалось Лийне, была в очень неадекватном состоянии, поэтому она с самого начала старалась держаться от нее подальше.

Однако Лийна заинтересовала женщину и та подошла поговорить с ней. «Эта женщина встала перед нами и заговорила с нами по-русски. Я вежливо ответила, что прошу прощения, но я действительно не понимаю. Всего на мгновенье я повернулась к ней спиной, когда она столкнула меня с платформы. Да, вы верно прочитали! Она силой столкнула меня на железнодорожные пути», — пишет она о своих эмоциях по поводу случившегося.

К счастью, Лийне удалось спрыгнуть так, что она приземлилась на ноги, а поезд, к счастью, еще не шел. «Поверьте мне, гнев в глазах этого человека и эта ярость… Она бы толкнула меня и под поезд», — Лийна думает, что все могло кончиться и хуже.

Но все это не закончилось только тем, что женщина столкнула Лийну на рельсы. Женщина начала кричать еще громче, из-за чего трехлетняя девочка испытала полный шок. «Я никогда в жизни не слышала, чтобы мой ребенок мог издавать такой голос. Я смогла подняться на платформу и схватила ребенка на руки, чтобы перебежать на противоположную платформу. Психопатка пошла за нами, я смогла удержать ребенка на руках, пока она била меня», - рассказывает Лийна.

Однако тот факт, что никто не пришел им на помощь, делает историю Лийны печальной. «Наконец-то мы добрались до противоположной платформы, где были люди! Там были люди, которые все видели и ничего не делали. Я, честно говоря, больше ничему в этом мире не удивляюсь», — говорит разочарованная в людях мать.

«Поезд пришел на противоположный от нас перрон, и эта больная села в поезд. Мы с дочерью ждали свой поезд и плакали», - произошедшее сильно травмировало Лийну и ее дочь.

Elu24 также обратился в полицию за комментариями. Артур Гельвей, лейтенант полиции патрульной службы Ляэне-Харьюского отдела полиции: «Полиции известно об этой публикации, более подробные обстоятельства мы обязательно выясним в ходе расследования. Если кто-то был свидетелем происшествия, просьба сообщить в полицию».