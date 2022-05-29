Эти знаки Зодиака обретут счастье в июне 2022-го

Уже через неделю с облегчением выдохнем, потому как ретроградный Меркурий закончится. Астрологи говорят, что с 3 июня можно будет снова смело строить планы, не боясь, что их нарушит какое-то не такое, как нужно, расположение планет. А некоторым знакам зодиака повезёт больше остальных — им звёзды подарят долгожданное счастье.

Овен

Огненный Овен выдохнет с облегчением, ведь в июне 2022-го звёзды помогут справляться с любыми трудностями. Первый месяц лета подарит людям, рождённым под этим знаком Зодиака, новых спутников жизни, которые с лёгкостью смогут удовлетворять все их потребности. Встретив человека, предначертанного судьбой, Овен рискует влюбиться по-настоящему. Тревоги и страхи покинут представителей этого знака, а на их место придут вдохновение и мотивация.

Весы

То, что вы так упорно планировали, начнёт наконец-то понемногу сбываться. Астрологи отмечают, что для людей, родившихся под знаком Зодиака Весы, июнь станет благоприятным месяцем. Эти представители стихии Воздуха смогут насладиться удачей, которую подарят звёзды. В любовных делах можно снова идти на риск — он оправдается. Кроме того, Весы почувствуют прилив сил и смогут восполнить внутреннюю энергию. А ещё обладателям этого знака Зодиака выпадет редкая возможность изменить жизнь в лучшую сторону.

Рак

Если во время ретроградного Меркурия у Раков финансовое положение могло быть шатким, в июне 2022-го денежный поток восстановится и кошельки пополнятся! Но всё же астрологи советуют этим представителям стихии Воды первое время сильно не тратиться. Ещё Рак почувствует свободу, потому как сковывающие его обстоятельства исчезнут вмиг. Возможность выбирать и совершать манёвры принесёт этому знаку зодиака долгожданное счастье.

Стрелец