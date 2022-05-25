Концертное агентство Artmusic благодарит всех зрителей, которые два года ждали концерт Филиппа Киркорова и проявили терпение, уважение и доброжелательность.
Деньги за концерт Филиппа Киркорова будут возвращены
Комментарий от концертного агентства Artmusic: «На протяжении двух лет мы ежедневно получали звонки и письма от людей, которые купили билеты на концерт Филиппа Киркорова. Мы отвечали на каждое письмо и каждый звонок.
Мы действительно планировали и надеялись, что сможем провести этот концерт, но, к сожалению, обстоятельства оказались сильнее. Наша фирма работает очень давно, больше 20 лет мы являемся организаторами всевозможных концертов, мы дорожим нашим именем и репутацией, поэтому не собираемся придумывать никакие истории про банкротство и искать варианты, как не вернуть зрителям деньги. Все средства за купленные билеты на концерт Филиппа Киркорова будут возвращены в полном объеме».
В связи с тем, что Филиппу Киркорову запрещен въезд в Эстонию, его концерт, запланированный на 27 мая 2022 года, отменяется.
Несмотря на серьезные финансовые потери организатора, мы выполняем свои обязательства перед зрителями и 27 мая открываем возврат денег за билеты.
Электронные билеты, купленные на сайте Piletilevi, будут выкуплены автоматически в течение 15 рабочих дней. Заявление отправлять не нужно, деньги будут перечислены на счет покупателя, с которого была совершена покупка билетов.
Билеты, купленные в пунктах продажи Piletilevi, можно сдать, написав по адресу tagasiost@piletilevi.ee, указав в письме ID-номера билетов и свои банковские реквизиты.
Владельцев билетов купленных у организатора просим написать заявление о возврате по адресу info@artmusic.ee, указав в письме ID-номера билетов и свои банковские реквизиты.