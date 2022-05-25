Ровно 20 лет назад, 25 мая 2002 года, взгляды всей Европы были прикованы к Таллинну и концертному залу Saku Suurhall.
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ГАЛЕРЕЯ! ⟩ Победа Латвии, замечательные ведущие и энергичная Sahlene: 20 лет назад Евровидение проходило в Эстонии!
Победа Латвии, замечательные ведущие и энергичная Sahlene: 20 лет назад Евровидение проходило в Эстонии!
Кульминацией вечера стала, конечно же, победа южных соседей Эстонии - Латвии. Песню-победительницу I want представила латвийская певица Marie N. Неплохим был вечер и для Эстонии, ведь шведская певица Sahlene с песней Runaway вывела нашу страну на третье место.