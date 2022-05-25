Покрышки стирались за полчаса. В Таллинне эстонские экстремалы устроили дрифт-шоу. Моторы ревели так, что слышно было в соседнем районе. Эстонская ассоциация дрифта и 10 гонщиков провели спецпоказ в преддверии открытия нового сезона для любителей езды в заносе. Репортер Ксения Васильева побывала на месте событий и убедилась, что девушкам не стоит бояться ездить с ветерком!
ВИДЕО ⟩ Покрышки стирались за полчаса. В Таллинне эстонские экстремалы устроили дрифт-шоу
Возможно, вы и не догадывались, но такой автоспорт как Дрифт пользуется большой популярностью в Эстонии. Более того, несколько раз наша страна становилась площадкой для проведения международных соревнований, а интерес к дрифту среди автолюбителей все больше набирает обороты.
Среди жителей Эстонии уже есть свои звезды. Оливер Рандалу входит в ТОП-10 чемпионов Европы. А вот девушек, участвующих в соревнованиях по дрифту, пока у нас нет.
Русскоязычные жители Эстонии намного меньше занимаются этим спортом профессионально, но на мероприятии, посвященному открытию сезона, нам удалось пообщаться с одним из них. Кирилл Жуков живет на Сааремаа и всей душой вовлечен в дрифт-культуру. Парень открыл для себя экстремальный спорт, когда ему было 18 лет, а в свои 22 года уже успел поучаствовать в двух сезонах соревнований, на последнем из которых стал третьим из 44 участников в категории street.
Три вида тачек
Оказывается, есть три категории машин для дрифта: street class, semi-pro и pro. Все они отличаются мощностью мотора, а также немаловажную роль играет уровень сцепления покрышек с дорожной поверхностью. В представлении многих дрифтеры скользят по дороге, но на самом деле именно сцепление обеспечивает правильный занос и красивый автопируэт.
Ради эффектных заездов гонщики тратят месяцы и даже годы на подготовку своего автомобиля. В дрифте участвуют технически исправные автомобили с задним приводом. Что касается пилотов – их водительский стаж значения не имеет.
Кирилл настоятельно рекомендует новичкам избегать дрифтинг в городской среде и тренироваться только в специально отведенных местах. Ведь это крайне экстремальный вид автоспорта.
В выходные пройдут зрелищные соревнования по дрифтингу
В предстоящие выходные в Пярну на круговой трассе Porche Ring 28 мая пройдет Чемпионат стран Балтии по дрифту, а 29 мая - впервые в Эстонии - Red Bull Car Park Drift. Информацию о билетах ищите на сайте www.driftime.ee.
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