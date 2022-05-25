ВИДЕО ⟩ Покрышки стирались за полчаса. В Таллинне эстонские экстремалы устроили дрифт-шоу

Возможно, вы и не догадывались, но такой автоспорт как Дрифт пользуется большой популярностью в Эстонии. Более того, несколько раз наша страна становилась площадкой для проведения международных соревнований, а интерес к дрифту среди автолюбителей все больше набирает обороты.

Среди жителей Эстонии уже есть свои звезды. Оливер Рандалу входит в ТОП-10 чемпионов Европы. А вот девушек, участвующих в соревнованиях по дрифту, пока у нас нет.



Русскоязычные жители Эстонии намного меньше занимаются этим спортом профессионально, но на мероприятии, посвященному открытию сезона, нам удалось пообщаться с одним из них. Кирилл Жуков живет на Сааремаа и всей душой вовлечен в дрифт-культуру. Парень открыл для себя экстремальный спорт, когда ему было 18 лет, а в свои 22 года уже успел поучаствовать в двух сезонах соревнований, на последнем из которых стал третьим из 44 участников в категории street.



Три вида тачек

Оказывается, есть три категории машин для дрифта: street class, semi-pro и pro. Все они отличаются мощностью мотора, а также немаловажную роль играет уровень сцепления покрышек с дорожной поверхностью. В представлении многих дрифтеры скользят по дороге, но на самом деле именно сцепление обеспечивает правильный занос и красивый автопируэт.

Ради эффектных заездов гонщики тратят месяцы и даже годы на подготовку своего автомобиля. В дрифте участвуют технически исправные автомобили с задним приводом. Что касается пилотов – их водительский стаж значения не имеет.