О СТИХАХ ПРО ЛЮБОВЬ ⟩ Таллиннка Дария Тарасова, написавшая книгу: «Давайте сделаем профессию поэта модной»

Что же такое любовь? Безусловно, у каждого свое определение этого чувства. И самые красивые и трогательные произведения искусства всегда о любви, во имя любви, и стихи - не исключения. Пожалуй, поэтический жанр наиболее емко и трогательно - берет за душу - отражает наши переживания, страдания, боль, нежность, эмоции, переживаемые или пережитые в тот момент, когда мы любим. Или нам так кажется. Словом, любовь бывает разная.

Дария Тарасова Фото: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

Дария Тарасова, рассказывая, что есть любовь, склеивает объяснение из фрагментов - ситуаций, которые знакомы ей самой и многим, кто чувствовал привязанность к другому человеку. Например, стихотворение "Туфля". Из жизни.

Я мчалась на встречу в аэропорт -

К мужу, как к судьбе!

Хмурой щеки забор...

Модный пиджак на плече...

Бросил вскользт с укоризной взор

И отчеканил любви приговор:

Стерт носок на туфле!

Дария говорит, что в книге собраны стихи, написанные ею за последние 20 лет. И есть те, кто узнал в них себя или пережитые ситуации.

- Как родилась книга?

- В ней 20 лет моей жизни, я писала ее 6 лет. И писала, буквально выскакивая из ванной, просыпаясб по ночам, губной помадой. Это что-то, что выплескивается из тебя, что ты не можешь держать в себе.

Дария Тарасова Фото: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

- Все стихи про тебя?

-Это про любовь, про чувство, которое толкает людей на разные поступки, в том числе и не очень хорошие. Когда любовь счастливая - чтоо о ней писать, ты просто проживаешь ее. А вот когда в ней есть драма, тогда там есть кое-что интересное.

- Получаешь отзывы?

- Должна сказать, что книга больше нравится мужчинам, возможно, за счет лаконичности стиля. Как учил меня папа, там должна быть или мысль, или чувтсво. Если можешь, то сделай коротко. Самый распространенный вопрос: здесь есть про меня?

- То есть они узнали себя?

- Они имеют основание подозревать. А женщины узнают себя по эмоциям, которые они проживали, когда страдали.

- Твое любимое стихотворение?

- Их много. «Свадьба».

И пьяных крики "горько!",

И платья грязный шлейф!

И стук бокалов звонкий!

Жизнь заперта и - в сейф...

Думаю, ряд читательниц узнает себя в этих стихах.

Книга "Любовь бывает разная" издана в Москве тиражом 1000 экземпляров.

«Поэзия не пользуется спросом. Кто же читает стихи в наше время? Есть ли вообще такие люди?. Я пошла в магазин Apollo в Solaris и увидела всего лишь одну полку, посвященную поэзии. И мужчину, который внимательно смотрел на те книги русских классиков. Думаю, что стихи читают люди с тонкой дущевной организацией, те, кто верит в любовь, дружбу, для которых эти понятия дороги по-настоящему. Предлагаю, друзья, давай введем моду на стихи, сделаем профессию или призвание поэта модным, как в 90-е было модным быть моделью, домохозяйкой, предпринимателем. Может быть, тогда мы станем чуточку тоньше внутри, добрее и лучше. Возможно», - говорит Дария.