Советник Зеленского написал в Твиттере на эстонском языке: маленькая страна с большим сердцем

«Вместо тысячи обещаний: за три месяца Эстония внесла треть собственного военного бюджета — больше на душу населения, чем кто-либо другой в мире. Это еще раз доказывает: можно быть маленькой страной с большим сердцем или быть второй по величине страной в мире вообще без сердца. Победа Украины — это победа эстонского народа!» — написал в понедельник вечером советник президента Украины Михайло Подоляк в Твиттере. Текст был опубликован на эстонском языке в дополнение к украинскому.