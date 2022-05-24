Вечером 23 мая, когда с начала войны между Россией и Украиной прошло 90 дней, советник президента Зеленского Михайло Подоляк опубликовал в Twitter сообщение, в котором поблагодарил Эстонию за помощь на эстонском языке, сообщает Elu24.
Советник Зеленского написал в Твиттере на эстонском языке: маленькая страна с большим сердцем
«Вместо тысячи обещаний: за три месяца Эстония внесла треть собственного военного бюджета — больше на душу населения, чем кто-либо другой в мире. Это еще раз доказывает: можно быть маленькой страной с большим сердцем или быть второй по величине страной в мире вообще без сердца. Победа Украины — это победа эстонского народа!» — написал в понедельник вечером советник президента Украины Михайло Подоляк в Твиттере. Текст был опубликован на эстонском языке в дополнение к украинскому.
Tuhande lubaduse asemel: kolme kuuga kandis #Eesti 🇺🇦 1/3 oma enda sõjalisest eelarvest – rohkem SKT kohta kui keegi teine maailmas. See tõestab veelkord: võite olla väike riik suure südamega või olla suuruselt teine riik maailmas üldse ilma südameta. 🇺🇦 võit on 🇪🇪 rahva võit!— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) May 23, 2022
Среди прочего, посол Эстонии в Украине Каймо Кууск отреагировал на пост, ответив на украинском языке «Ми разом переможемо», что означает, что вместе мы победим в этой войне.