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Советник Зеленского написал в Твиттере на эстонском языке: маленькая страна с большим сердцем

Анналийза Кёсс Limon.ee
Советник Зеленского написал в Твиттере на эстонском языке: маленькая страна с большим сердцем
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Ukraina presidendi nõunik Mihailo Podoljak.
Ukraina presidendi nõunik Mihailo Podoljak. Фото: Reuters / Scanpix

Вечером 23 мая, когда с начала войны между Россией и Украиной прошло 90 дней, советник президента Зеленского Михайло Подоляк опубликовал в Twitter сообщение, в котором поблагодарил Эстонию за помощь на эстонском языке, сообщает Elu24.

«Вместо тысячи обещаний: за три месяца Эстония внесла треть собственного военного бюджета — больше на душу населения, чем кто-либо другой в мире. Это еще раз доказывает: можно быть маленькой страной с большим сердцем или быть второй по величине страной в мире вообще без сердца. Победа Украины — это победа эстонского народа!» — написал в понедельник вечером советник президента Украины Михайло Подоляк в Твиттере. Текст был опубликован на эстонском языке в дополнение к украинскому.

Среди прочего, посол Эстонии в Украине Каймо Кууск отреагировал на пост, ответив на украинском языке «Ми разом переможемо», что означает, что вместе мы победим в этой войне.

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