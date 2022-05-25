Гороскоп на 25 мая для всех знаков Зодиака

Овен

Первая половина дня будет благоприятной. Если вам почему-то захочется сдвинуть горы или перевернуть мир, это наверняка получится. Многие Овны добиваются успеха там, где другие потерпели неудачу, и охотно помогают тем, кто оказался в сложном положении. Энергии у вас много, но во второй половине дня полезно будет отдохнуть и восстановить силы. Обстоятельства позволяют сделать небольшую паузу. Стоит сменить обстановку; сама возможность побывать в новых местах вдохновляет многих представителей знака. В поездках вероятны интересные знакомства.

Телец

Начало дня проходит на редкость беспокойно. Вы и рады бы сосредоточиться на делах, заняться тем, до чего долго не доходили руки. Но вас часто отвлекают вопросами, сбивают с толку советами, просят о помощи. Кажется, что ни одна задача не может быть решена без вашего непосредственного участия. Во второй половине дня ситуация стабилизируется. Наступит подходящее время для работы и учебы. Многие Тельцы займутся осуществлением старых планов, достигнут давно поставленных целей. Вероятны денежные поступления, в том числе из неожиданных источников.

Близнецы

Благоприятный день для делового общения, обсуждения условий сотрудничества, встреч с потенциальными партнерами и работодателями. Не приходится особенно стараться, чтобы продемонстрировать свои сильные стороны; их и так все увидят. Вероятны удачные сделки. Вторая половина дня обещает перемены к лучшему в отношениях с человеком, который вам особенно дорог. Вы сможете о многом откровенно поговорить и наверняка достигнете взаимопонимания. Не возникнет разногласий из-за планов на будущее. Хорошо проходят романтические свидания.

Рак

Начало дня будет беспокойным. Вы можете столкнуться с трудностями, которых совсем не ожидали. Не всегда удается найти общий язык с проверенными союзниками, возможны споры и конфликты. Но огорчаться не стоит. Со временем влияние позитивных тенденций усиливается, многие проблемы решаются сами собой. Вторая половина дня порадует хорошими новостями и предложениями, от которых не захочется отказываться. Это подходящее время для общения с людьми, чьи опыт и знания внушают вам уважение: есть шанс узнать что-то полезное, получить толковый совет.

Лев

Не спешите браться за важные дела. Начало дня плохо для них подходит: вам не удается собраться с мыслями, есть риск забыть что-то важное. К тому же могут нарушаться договоренности, достигнутые раньше, и это отразится на ваших планах. Стоит немного подождать; ситуация вскоре изменится к лучшему. Вторая половина дня будет совсем другой, благоприятной и интересной. Это подходящее время для учебы и любых творческих занятий. Могут появиться хорошие идеи, в реализации которых помогут друзья и старые знакомые.

Дева