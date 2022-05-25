Вряд ли на первую половину дня стоит планировать сложные дела. В это время трудно будет сосредоточиться, собраться с мыслями. К тому же, не всем удается быстро определиться с целями и правильно расставить приоритеты. Поэтому некоторые тратят много сил и энергии на какие-то пустяки, а потом сожалеют об этом. Но постепенно влияние позитивных тенденций усиливается. Вторая половина дня проходит очень плодотворно. Это время возможностей, которые не хочется упустить. Даже люди, привыкшие действовать очень осторожно и обдумывать каждый шаг, сейчас готовы действовать решительно, пишет Дворец.
Гороскоп на 25 мая для всех знаков Зодиака
Овен
Первая половина дня будет благоприятной. Если вам почему-то захочется сдвинуть горы или перевернуть мир, это наверняка получится. Многие Овны добиваются успеха там, где другие потерпели неудачу, и охотно помогают тем, кто оказался в сложном положении. Энергии у вас много, но во второй половине дня полезно будет отдохнуть и восстановить силы. Обстоятельства позволяют сделать небольшую паузу. Стоит сменить обстановку; сама возможность побывать в новых местах вдохновляет многих представителей знака. В поездках вероятны интересные знакомства.
Телец
Начало дня проходит на редкость беспокойно. Вы и рады бы сосредоточиться на делах, заняться тем, до чего долго не доходили руки. Но вас часто отвлекают вопросами, сбивают с толку советами, просят о помощи. Кажется, что ни одна задача не может быть решена без вашего непосредственного участия. Во второй половине дня ситуация стабилизируется. Наступит подходящее время для работы и учебы. Многие Тельцы займутся осуществлением старых планов, достигнут давно поставленных целей. Вероятны денежные поступления, в том числе из неожиданных источников.
Близнецы
Благоприятный день для делового общения, обсуждения условий сотрудничества, встреч с потенциальными партнерами и работодателями. Не приходится особенно стараться, чтобы продемонстрировать свои сильные стороны; их и так все увидят. Вероятны удачные сделки. Вторая половина дня обещает перемены к лучшему в отношениях с человеком, который вам особенно дорог. Вы сможете о многом откровенно поговорить и наверняка достигнете взаимопонимания. Не возникнет разногласий из-за планов на будущее. Хорошо проходят романтические свидания.
Рак
Начало дня будет беспокойным. Вы можете столкнуться с трудностями, которых совсем не ожидали. Не всегда удается найти общий язык с проверенными союзниками, возможны споры и конфликты. Но огорчаться не стоит. Со временем влияние позитивных тенденций усиливается, многие проблемы решаются сами собой. Вторая половина дня порадует хорошими новостями и предложениями, от которых не захочется отказываться. Это подходящее время для общения с людьми, чьи опыт и знания внушают вам уважение: есть шанс узнать что-то полезное, получить толковый совет.
Лев
Не спешите браться за важные дела. Начало дня плохо для них подходит: вам не удается собраться с мыслями, есть риск забыть что-то важное. К тому же могут нарушаться договоренности, достигнутые раньше, и это отразится на ваших планах. Стоит немного подождать; ситуация вскоре изменится к лучшему. Вторая половина дня будет совсем другой, благоприятной и интересной. Это подходящее время для учебы и любых творческих занятий. Могут появиться хорошие идеи, в реализации которых помогут друзья и старые знакомые.
Дева
Возможны трудности в общении; порой вы ссоритесь с теми, с кем прежде отлично ладили. Некоторые представители знака под влиянием эмоций говорят и делают то, о чем позже приходится жалеть. Но назвать этот день особенно плохим все же нельзя. В первой половине дня кое-какие трудности могут возникнуть, но потом влияние позитивных тенденций усилится, многое изменится к лучшему. Вы добьетесь успеха, если будете действовать самостоятельно, не станете строить иллюзий и ожидать слишком многого от окружающих.
Весы
Вы отлично ладите с окружающими. Умение находить подход к очень разным людям сегодня вам наверняка пригодится. Не исключено, что вы получите интересные предложения и примете их без долгих раздумий. Некоторые Весы смогут присоединиться к работе над каким-то очень перспективным проектом. Возможны неожиданные открытия, новости, которые повлияют на ваши планы, и вы будете этому рады. Вторая половина дня обещает денежные поступления из неожиданных источников, а также приятные сюрпризы, знаки внимания.
Скорпион
Благоприятный день для обсуждения серьезных вопросов. Сегодня с вами не захотят спорить даже те, кто прежде ни в чем не соглашался и отстаивал собственную точку зрения. Возможным становится урегулирование давних конфликтов. Некоторые Скорпионы помирятся с теми, с кем долго были в ссоре. Другие представители знака смогут привлечь на свою сторону недавних противников. Возможны денежные поступления, в том числе из неожиданных источников. День подходит для покупок. Вы делаете их без спешки и всегда выбираете самые лучшие вещи.
Стрелец
Благоприятный день. Возможны неожиданные перемены к лучшему во всех сферах жизни, удачные совпадения. Смело беритесь за новые дела: вашим начинаниям сопутствует удача, многие идеи можно быстро воплотить в жизнь. Вероятны приятные знакомства. Некоторые Стрельцы смогут произвести хорошее впечатление на людей, от которых многое зависит. Легко подружиться с теми, кто вам нравится. Вторая половина дня – отличное время для домашних дел, решения бытовых вопросов. Можно выбирать мебель, бытовую технику и другие вещи, которыми вы будете с удовольствием пользоваться каждый день.
Козерог
Кое-какие недоразумения возможны, но в целом день складывается не так уж плохо. Он подходит для того, чтобы реализовать старые планы. Тут многое оказывается проще, чем вы ожидали. Многим Козерогам пригодится умение действовать самостоятельно, не рассчитывая на помощь и поддержку окружающих. Вторая половина дня радует удачными совпадениями, неожиданными встречами с людьми, по которым вы в последнее время скучали. Полезно обсуждать с родственниками семейные дела, общие планы: благодаря таким разговорам найдутся ответы на какие-то важные вопросы.
Водолей
Благоприятный день с деловой точки зрения. Вы строите смелые планы и не сомневаетесь в том, что сможете их реализовать. Сегодня звезды поддерживают вас, и этим стоит воспользоваться. Удачное стечение обстоятельств откроет вам путь к новым вершинам. Середина дня обещает полезные знакомства. Личные отношения не всегда складываются гладко; тут возможны напряженные моменты. Однако вы не допустите серьезных конфликтов, постараетесь учесть интересы тех, кто вам дорог. Близкие оценят внимание и заботу, будут благодарны за поддержку.
Рыбы
День беспокойный, напряженный, но очень интересный. Нужно преодолеть немало испытаний, но вы к этому готовы и полны энтузиазма. Не хочется сидеть сложа руки. Гораздо интереснее действовать, прикладывать усилия для достижения цели. Ваш подход к делам нравится окружающим, у некоторых даже вызывает восхищение. Легко найти помощников и союзников, не исключено начало дружеских отношений. Старайтесь избегать перегрузок во второй половине дня. Если обстоятельства позволяют сделать небольшую паузу для отдыха, именно так и следует поступить.