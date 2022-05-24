Вт, 24.05.2022
Погода
Гороскоп
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
UKR
ENG
Otsing

ГАЛЕРЕЯ ⟩ Смотрите, что в сегодняшнюю жаркую погоду происходит на пляже Пирита

Limon.ee
Смотрите, что в сегодняшнюю жаркую погоду происходит на пляже Пирита
Facebook LinkedIn OK Twitter
Comments
24.05.2022, Tallinn. Kevadine rannamelu Pirital.
24.05.2022, Tallinn. Kevadine rannamelu Pirital. Фото: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

Впервые этой весной погода порадовала нас летним теплом. Во вторник, 24 мая температура воздуха поднялась аж до 21°C. Много ли людей отправилось загарать на пляж или еще не время?

Мы отправились на пляж Пирита, чтобы посмотреть, что происходит в долгожданную теплую погоду на берегу Таллиннского залива. Несмотря на то, что сегодня рабочий день и не каждый уже готов пойти купаться в солнечных ваннах на берегу моря, люди на пляже были. Некоторые даже открыли купальный сезон.

Смотрите эксклюзивную фотогалерею Limon.ee с пляжа Пирита!

Ключевые слова
Наверх