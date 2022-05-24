«Авиасейлс» составил удобный интерактивный гид «Короче, Таллинн», в котором красочно рассказал, чем же заняться в нашем городе: от "где поесть", до "что посмотреть".
«Короче, Таллинн»: популярный агрегатор авиабилетов создал интерактивный гид по нашему городу
«Короче, Таллинн»: популярный агрегатор авиабилетов создал интерактивный гид по нашему городу
Креаторы компании, как и всегда, подошли к делу очень творчески: дали свои названия разным частям города, безумно креативно описали туристические точки, посоветовали, где и что съесть, куда сходить, а главное – ёмко и удобно расположили это все на карте.
В гиде всё весело, бодро, нетривиально – кликайте по ссылке и изучайте свой город!