Гороскоп: когда брать отпуск и просить о повышении зарплаты

Ни минуты покоя — только что мы пережили два затмения — солнечное (30 апреля) и лунное (16 мая), а уже начался ретроградный Меркурий! Астрологи, нумерологи и экстрасенсы считают этот период особенным. А между тем 2022-й, начавшийся, казалось, совсем недавно, уже близок к экватору. Какие сюрпризы готовит вторая половина года? Давайте узнаем об этом у наших экспертов.

Разговор с начальством отложите на ноябрь

Нумеролог Фарида Красавкина просчитала для «Телепрограммы» удачные периоды 2022 года с экономической точки зрения.

Лучше всего планировать крупные покупки, сделки на лето. Удачный период для исполнения финансовых планов начинается с середины июня. Подготовиться к разговору с начальством о повышении заработной платы и продвижении по службе лучше всего осенью: самый удачное время для осуществления этих планов начинается с ноября. Середина ноября — идеальный период для бизнес-проектов, начала новых дел.

Экстрасенс Зираддин Рзаев рассказал нам о самом благоприятном временном отрезке для отдыха и важных дел.

Об отпусках лучше начинать думать после июня. С июня начнется экономический подъем для тех, кто занимается производством. 2022 год станет успешным для крупных сделок: хорошее время для осуществления проектов, которые давно вынашивали. С экономической точки зрения непросто будет еще два года. Особенно осторожными нужно быть в 2023 году при совершении крупных сделок: можно прогореть, получить ущерб. Но через два года будет рассвет: 2024-й станет очень благоприятным.

Овны (21 марта — 19 апреля)

Есть возможности карьерного взлета. Внезапный успех может прийти летом и осенью. Возможно, что он будет связан с поездками, перемещениями. Некоторые друзья уйдут из окружения — нарушатся какие-то связи и планы.

Тельцы (20 апреля — 20 мая)

Все, что Телец делает в 2022-м и 2023-м, принесет ему перемены. Это задел событий на последующие 20 лет. Ближайшие 9 лет идет активный период. Возможны события, которые поначалу не принесут денег, но в перспективе дадут хороший урожай.

Близнецы (21 мая — 21 июня)

В конце весны возникнут ситуации, которые принесут перемены на службе. Лето и осень — шаткое положение в финансах. Осенью жизнь налаживается — возникнут новые цели и возможности. Близнецы разовьют небывалую активность, которая перекинется и на следующий год.

Раки (22 июня — 22 июля)

Могут быть удачные поездки, новая работа с дальними партнерами принесет хорошие шансы. Успех в работе и личных делах идет параллельно с духовными переживаниями — внутренние страдания начнутся в мае и продлятся до следующей весны. Планы могут рухнуть в конце мая и в конце осени.

Львы (23 июля — 22 августа)

Год сложный — много расходов, трудностей с партнерами. Наиболее сложный период — весна. Летом вдали от дома Лев почувствует себя хорошо. Поездки будут удачными, счастливыми, придет помощь издалека, будут возможности и для заработков — осень наиболее удачный период.

Девы (23 августа — 22 сентября)