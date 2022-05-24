Гороскоп на 24 мая для всех знаков Зодиака

Овен

Яркий, насыщенный день, богатый новыми возможностями, радующий удачными совпадениями. Многим нравятся и ваши идеи, и ваш подход к делам в целом. Если потребуется поддержка, вы ее наверняка получите. Некоторым Овнам удастся договориться о сотрудничестве с людьми, от которых многое зависит. Вероятны приятные знакомства. Вы на многих производите хорошее впечатление, люди сразу замечают ваши лучшие качества. Не исключено начало романтических историй. Новые отношения развиваются стремительно, и вас это очень радует.

Телец

День приносит массу интересных дел и новых задач. Сидеть сложа руки точно не придется, да и скучать времени не будет. Многим Тельцам нужно будет вернуться к вопросам, которые казались давным-давно решенными. Тут важно сохранить самообладание; раздражение – плохой советчик. Не всегда просто ладить с окружающими, но вы все же стараетесь найти подход к каждому, и это позволяет избежать конфликта. Возможны необычные знакомства, встречи, которые натолкнут вас на интересные мысли. Не исключено и романтическое увлечение.

Близнецы

Не спешите. Этот день хорошо подходит для отдыха, дает возможность на время отвлечься от серьезных размышлений. Будет возможность посетить какие-то развлекательные мероприятия, побывать в интересных местах. Смена обстановки идет вам на пользу, вдохновляет. К концу дня у многих Близнецов появятся планы, к реализации которых представители знака захотят приступить немедленно. Прежде все же нужно изучить ситуацию: возможно, обстоятельства сейчас не самые благоприятные и лучше будет немного подождать.

Рак

День начинается спокойно. Первая его половина отлично подходит для завершения дел, начатых раньше. Некоторые Раки поймут, как решить вопросы, прежде ставившие их в тупик. Позже появятся новые задачи; среди них будут и довольно сложные. Вы не останетесь наедине с трудностями, рядом будут люди, на которых можно положиться. Вероятны денежные поступления, в том числе из неожиданных источников. Не торопитесь тратить полученное, подождите немного. Спонтанные покупки могут оказаться неудачными, а необдуманные инвестиции едва ли оправдают ваши ожидания.

Лев

Отличный день для общения с людьми, которых вы хотите заинтересовать своими идеями и планами. Энтузиазм и уверенность в успехе, свойственные вам, никого не оставляют равнодушными. Отношения, сегодня начинающиеся как деловые, позже могут принять дружеский или романтический характер. Некоторые Львы смогут познакомиться с людьми, о которых прежде слышали много хорошего. Такие встречи не только запомнятся надолго, но и станут источником вдохновения. Не исключено, что вы поймете: даже самые смелые планы можно реализовать, если верить в себя и не сдаваться.

Дева