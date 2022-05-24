Начало дня будет интересным и вдохновляющим. В это время появляются идеи, которые хочется реализовать немедленно, а обстоятельства позволяют перейти от размышлений и планирования к делу. Даже очень разные люди отлично ладят, могут быстро договориться о совместных действиях. Позже наступит более сложное, напряженное время. Нужно будет заниматься несколькими делами сразу, и не всем это понравиться. Старайтесь не тревожиться и не раздражаться. Спокойствие дает шанс быстро найти путь к цели, а вот под влиянием эмоций можно наделать ошибок, пишет Дворец.
Гороскоп на 24 мая для всех знаков Зодиака
Овен
Яркий, насыщенный день, богатый новыми возможностями, радующий удачными совпадениями. Многим нравятся и ваши идеи, и ваш подход к делам в целом. Если потребуется поддержка, вы ее наверняка получите. Некоторым Овнам удастся договориться о сотрудничестве с людьми, от которых многое зависит. Вероятны приятные знакомства. Вы на многих производите хорошее впечатление, люди сразу замечают ваши лучшие качества. Не исключено начало романтических историй. Новые отношения развиваются стремительно, и вас это очень радует.
Телец
День приносит массу интересных дел и новых задач. Сидеть сложа руки точно не придется, да и скучать времени не будет. Многим Тельцам нужно будет вернуться к вопросам, которые казались давным-давно решенными. Тут важно сохранить самообладание; раздражение – плохой советчик. Не всегда просто ладить с окружающими, но вы все же стараетесь найти подход к каждому, и это позволяет избежать конфликта. Возможны необычные знакомства, встречи, которые натолкнут вас на интересные мысли. Не исключено и романтическое увлечение.
Близнецы
Не спешите. Этот день хорошо подходит для отдыха, дает возможность на время отвлечься от серьезных размышлений. Будет возможность посетить какие-то развлекательные мероприятия, побывать в интересных местах. Смена обстановки идет вам на пользу, вдохновляет. К концу дня у многих Близнецов появятся планы, к реализации которых представители знака захотят приступить немедленно. Прежде все же нужно изучить ситуацию: возможно, обстоятельства сейчас не самые благоприятные и лучше будет немного подождать.
Рак
День начинается спокойно. Первая его половина отлично подходит для завершения дел, начатых раньше. Некоторые Раки поймут, как решить вопросы, прежде ставившие их в тупик. Позже появятся новые задачи; среди них будут и довольно сложные. Вы не останетесь наедине с трудностями, рядом будут люди, на которых можно положиться. Вероятны денежные поступления, в том числе из неожиданных источников. Не торопитесь тратить полученное, подождите немного. Спонтанные покупки могут оказаться неудачными, а необдуманные инвестиции едва ли оправдают ваши ожидания.
Лев
Отличный день для общения с людьми, которых вы хотите заинтересовать своими идеями и планами. Энтузиазм и уверенность в успехе, свойственные вам, никого не оставляют равнодушными. Отношения, сегодня начинающиеся как деловые, позже могут принять дружеский или романтический характер. Некоторые Львы смогут познакомиться с людьми, о которых прежде слышали много хорошего. Такие встречи не только запомнятся надолго, но и станут источником вдохновения. Не исключено, что вы поймете: даже самые смелые планы можно реализовать, если верить в себя и не сдаваться.
Дева
Не все идет гладко, но день будет неплохим, если вы не станете раздражаться по пустякам, нервничать и тревожиться. Иногда не удается избежать споров. Даже люди, на поддержку которых вы привыкли рассчитывать, сейчас могут сомневаться в правильности вашей точки зрения. Но острых конфликтов удается избежать. Природная деликатность помогает вам никого не обидеть, сохранить хорошие отношения со всеми. Вероятны какие-то приятные события в семье, хорошие новости, касающиеся ваших родственников. Успехи близких радуют вас едва ли не больше, чем собственные достижения.
Весы
В начале дня возможны неприятные моменты. Может возникать недопонимание с близкими, порой трудно найти общий язык с теми, с кем вы прежде отлично ладили. Речь не идет о серьезных конфликтах, для них нет никаких причин. Но настроение может быть испорчено. Со временем усиливается влияние позитивных тенденций, вторая половина дня проходит гораздо плодотворнее и интереснее первой. Открываются новые возможности в деловой сфере. Вы постараетесь не упустить ни одной из них. Многим Весам помогают проверенные союзники и старые друзья.
Скорпион
Вряд ли сегодня удастся совершенно избежать неприятных моментов. Вы склонны переживать и тревожиться по пустякам. Некоторые Скорпионы к тому же становятся очень сентиментальными; порой это мешает им принимать верные решения. Старайтесь не спешить с выводами, не делиться необдуманными планами. Во второй половине дня полезно будет сосредоточиться на делах, которые вы долго откладывали. На этот раз вы со всем справитесь, добьетесь нужного результата. Могут удачно решиться какие-то организационные вопросы. Скорпионы, обращавшиеся в государственные организации, получат ответ, которого ждали.
Стрелец
Благоприятный день. Он обещает новые знакомства и интересные встречи, дает шанс найти общий язык с теми, с кем вы прежде не ладили. Будет шанс укрепить существующие деловые связи и найти новых деловых партнеров. Часто ваш успех зависит от умения найти подход к непростым людям. Интуиция безошибочно подсказывает, с кем и о чем стоит побеседовать. Вторая половина дня обещает удачные совпадения, неожиданные события, которые натолкнут на интересные мысли. Это очень благоприятное время с точки зрения романтических отношений. Влюбленных представителей знака ждут приятные сюрпризы.
Козерог
День вряд ли обойдется без переживаний и волнений. Многих Козерогов больше тревожат не их собственные дела, а проблемы, с которыми столкнулись близкие. В вашей помощи могут нуждаться люди, когда-то оказавшие вам важные услуги, поддержавшие в трудный момент. Вряд ли вы захотите ответить на их просьбы отказом. Вторая половина дня обещает денежные поступления, дает шанс заключить выгодные сделки. Это подходящее время для того, чтобы обдумать какие-то важные вопросы, касающиеся работы и бизнеса. Вы реалистично смотрите на вещи, не питаете иллюзий, поэтому приходите к правильным выводам.
Водолей
Этот день благоприятен во многих отношениях, но обладает одним существенным недостатком: эмоциональный фон нестабилен, вы часто переживаете по пустякам, многое принимаете слишком близко к сердцу. Хорошо, если рядом будет человек, способны развеселить и подбодрить вас, поднять вам настроение. Есть шанс добиться успеха во многих делах, в том числе самых сложных, прежде казавшихся почти безнадежными. Это не получится само собой; будьте настойчивы и проявите изобретательность. Часто самые смелые идеи оказываются самыми удачными, а осторожные действия не приносят нужных результатов.
Рыбы
Благоприятный день. Первая его половина подходит для самостоятельных действий. Вряд ли что-то помешает вам достичь поставленных целей. Хорошо понимая, к чему стремитесь, вы не отвлекаетесь на пустяки и не тратите время напрасно. Постарайтесь не переутомляться; небольшая пауза для отдыха не повредит. Позже наступит подходящее время для общения с единомышленниками. Можно договориться о совместных действиях, избежав разногласий и споров. Ваши идеи понравятся людям, которые обычно настроены критически и все принимают в штыки.