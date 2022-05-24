Потихоньку наступает весна и хорошая погода, и уже никто не может сидеть дома. Но чем заняться, если вы еще чуть-чуть растеряны из-за холодной погоды? Хотите прогуляться к морю, полюбоваться красивой деревянной архитектурой, побаловать себя спа-процедурами, сходить в кафе с детьми или насладиться вкусной едой с любимым человеком? Если да, то, наверное, пора посетить один из прекрасных эстонских курортных городков – Хаапсалу.
Девять идей, чем заняться весной в Хаапсалу
Побалуйте себя приятным массажем
Хаапсалу – город-курорт, поэтому поездка сюда обязательно должна включать в себя посещение СПА. Воспользуйтесь всеми оздоровительными факторами курортного городка: морским воздухом, морской водой, саунами и лечебными процедурами. Пакет «Расслабляющий отдых с массажем и ужинами» от Fra Mare Thalasso Spa, поможет вам получить максимум удовольствия от столицы Ляэнемаа, укрепить здоровье и отвлечься от повседневной рутины.
Первым делом утром окунитесь в бассейн с морской водой или начните день с зарядом энергии от гимнастики на пляже. Если хотите, можете заняться скандинавской ходьбой у моря. После этого вас ждет богатый завтрак «шведский стол», а ужин «шведский стол» также включен в стоимость, так что вам не о чем беспокоиться – все устроено за вас.
Тем не менее, вы можете провести день, занимаясь в гимнастическом и тренажерном зале, или насладиться расслаблением в СПА – 25-минутный классический массаж снимает все напряжение.
Отправляйтесь в Африку
Это не шутка, ведь в Хаапсалу есть пляж под названием Африка. Наслаждайтесь первыми теплыми лучами солнца пока дети играют на детской площадке или устроите пикник с любимым человеком на пляже.
Вдоль набережной есть симпатичный променад, по которому приятно прогуляться в хорошую погоду. Поболтайте с другом или подругой и полюбуйтесь Куурсаал с его красивой деревянной архитектурой, которая выглядит поистине роскошно.
Здесь же находится скамья известного композитора Чайковского, где можно отдохнуть и почувствовать, каково быть знаменитым композитором 1867 года, встретить восход солнца и полюбоваться лебедями. Садитесь, слушайте музыку Чайковского и наслаждайтесь.
Те, кто более активны и интересуются природой, обязательно могут подняться на смотровую вышку и узнать, какие птицы проведут с вами отпуск в Хаапсалу.
Страна чудес Илон для больших и маленьких
Вы читали в детстве книги Астрид Линдгрен? Может быть, вы до сих пор их любите и читаете своим детям? Если да, то вам обязательно стоит посетить Страну Чудес Илон. Страна чудес Илон — это увлекательный тематический центр как для детей, так и для тех, кто хочет ненадолго погрузиться в мир детских книг. Это центр для детского и семейного досуга, в основу которого положены произведения всемирно известного иллюстратора детских книг Илон Викланд. В трехэтажном здании тематического центра есть галерея, кинозал, выставочный зал и игровая комната. Здесь проводятся различные мероприятия, в том числе и тематические дни.
Рисунки Илона Викланда украшают многие книги Линдгрен и изображают детей Буллерби и Карлссона на крыше. Таким образом, Страна чудес Илон также предлагает увлекательные занятия молодым и взрослым, интересующимся искусством и иллюстрированием книг.
Конечно, больше всего здесь понравится детям, которые могут найти себе занятие на кухне Илона, в комнате Карлссона. Дети могут играть, мастерить и веселиться как в помещении, так и на улице.
Железнодорожная станция Хаапсалу
Знаете ли вы, что когда-то в Хаапсалу ходил поезд? К сожалению, движение поездов здесь прекратилось в 1995 году, а без автомобиля добраться до курортного городка можно только на автобусе, но, к счастью, красивое здание вокзала до сих пор сохранено в полной красе.
Полюбуйтесь потрясающей деревянной архитектурой и сфотографируйтесь на уникальной деревянной платформе. Стоя здесь, вы почувствуете, что находитесь в старом фильме и скоро начнете свое путешествие. Желающие также могут заглянуть внутрь здания. Здесь находится Музей железной дороги и связи.
Хорошее настроение и вкусная выпечка от кафе-пекарни Тееле
Если вам нужно отдохнуть от длинной прогулки, перекусить чем-нибудь сладеньким или просто поднять настроение, стоит зайти в красочное кафе-пекарню Тееле. Завтракайте, наслаждайтесь обедом в будний день или приходите с детьми или любимым человеком, чтобы насладиться сладостями и выпечкой.
На каноэ по заливу Вяйке Вийк
Вы готовы к приключениям? Если да, то пора отправиться к заливу Вяйке Вийк. Катание на каноэ – лучшее развлечение для активных отдыхающих, которым некогда сидеть на скамейке в парке или проводить время в ресторане. Если ваше тело жаждет активности, отправляйтесь на залив и покатайтесь на каноэ. Здесь нет больших волн, а значит попробовать кататься на каноэ могут даже новички. Однако, если вы тренировались на заливе Вяйке Вийк, вы также можете проверить свои способности на заливе Хаапсалу. Это отличное занятие как для компании друзей, так и для семьи.
Исследуйте курортный город на велосипеде
Еще один способ открыть для себя Хаапсалу – взять напрокат велосипед и познакомиться с городом под теплым весенним солнцем. Наслаждайтесь свежим воздухом и зеленью маленького городка. Прокатитесь по Старому городу или насладитесь закатом на берегу Холм.
Прогуляйтесь по лесному парку Паралепа
Если вы ищете красивые места, вы можете рассмотреть приятный парк Паралепа. Наслаждайтесь весенними цветами, прогулкой или тренировкой — в лесопарке каждый найдет что-то для себя. Прогуляйтесь по трех- или пятикилометровой лесной тропе и почувствуйте хорошее настроение и светлые мысли.
Если вы проживаете в отеле Fra Mare Thalasso SPA Hotel, перед походом в лес обязательно попросите карту где указана тропа здоровья. При желании в отеле можно взять напрокат палки для ходьбы или велосипед.
Насладитесь прекрасным видом в ресторане BluHolm
Проголодались от активного отдыха? Не переживайте, после насыщенного дня в курортном городе вы заслужили вкусную еду. Но куда можно пойти в Хаапсалу, чтобы подкрепиться? Почему бы не посетить ресторан Blu Holm в отеле Hestia Hotel Haapsalu Spa! В меню найдется что-то и для любителей рыбы, и для любителей мяса, есть из чего выбрать и для детей.
Козыри ресторана – приятная атмосфера, хорошая музыка и конечно же красивый вид. Особенно красивой игрой красок можно насладиться здесь на закате.