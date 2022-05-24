Девять идей, чем заняться весной в Хаапсалу

Побалуйте себя приятным массажем

Хаапсалу – город-курорт, поэтому поездка сюда обязательно должна включать в себя посещение СПА. Воспользуйтесь всеми оздоровительными факторами курортного городка: морским воздухом, морской водой, саунами и лечебными процедурами. Пакет «Расслабляющий отдых с массажем и ужинами» от Fra Mare Thalasso Spa, поможет вам получить максимум удовольствия от столицы Ляэнемаа, укрепить здоровье и отвлечься от повседневной рутины.

Первым делом утром окунитесь в бассейн с морской водой или начните день с зарядом энергии от гимнастики на пляже. Если хотите, можете заняться скандинавской ходьбой у моря. После этого вас ждет богатый завтрак «шведский стол», а ужин «шведский стол» также включен в стоимость, так что вам не о чем беспокоиться – все устроено за вас.

Тем не менее, вы можете провести день, занимаясь в гимнастическом и тренажерном зале, или насладиться расслаблением в СПА – 25-минутный классический массаж снимает все напряжение.

Отправляйтесь в Африку

Это не шутка, ведь в Хаапсалу есть пляж под названием Африка. Наслаждайтесь первыми теплыми лучами солнца пока дети играют на детской площадке или устроите пикник с любимым человеком на пляже.

Пляж Африка в Хаапсалу. Фото: Shutterstock

Вдоль набережной есть симпатичный променад, по которому приятно прогуляться в хорошую погоду. Поболтайте с другом или подругой и полюбуйтесь Куурсаал с его красивой деревянной архитектурой, которая выглядит поистине роскошно.

Здесь же находится скамья известного композитора Чайковского, где можно отдохнуть и почувствовать, каково быть знаменитым композитором 1867 года, встретить восход солнца и полюбоваться лебедями. Садитесь, слушайте музыку Чайковского и наслаждайтесь.

Те, кто более активны и интересуются природой, обязательно могут подняться на смотровую вышку и узнать, какие птицы проведут с вами отпуск в Хаапсалу.

Страна чудес Илон для больших и маленьких

Вы читали в детстве книги Астрид Линдгрен? Может быть, вы до сих пор их любите и читаете своим детям? Если да, то вам обязательно стоит посетить Страну Чудес Илон. Страна чудес Илон — это увлекательный тематический центр как для детей, так и для тех, кто хочет ненадолго погрузиться в мир детских книг. Это центр для детского и семейного досуга, в основу которого положены произведения всемирно известного иллюстратора детских книг Илон Викланд. В трехэтажном здании тематического центра есть галерея, кинозал, выставочный зал и игровая комната. Здесь проводятся различные мероприятия, в том числе и тематические дни.

Рисунки Илона Викланда украшают многие книги Линдгрен и изображают детей Буллерби и Карлссона на крыше. Таким образом, Страна чудес Илон также предлагает увлекательные занятия молодым и взрослым, интересующимся искусством и иллюстрированием книг.