23 мая, по мнению астрологов, будет непростым днем. В эти лунные сутки очень важно сдерживать свои эмоции и не выплескивать их на окружающих.
Гороскоп на 23 мая для всех знаков Зодиака
ОВЕН
Разъезды, переписка, обмен мнениями сегодня будут идти гладко в первой половине суток. Именно в это время стоит поддержать приятное общение, сделать комплимент человеку, который вам нравится, закрепить полезное знакомство выгодной договоренностью. Вечером усилится потребность в более тесном контакте с близкими людьми. Перед сном не исключено эмоциональное перевозбуждение, вызванное неожиданными событиями в доме.
ТЕЛЕЦ
БЛИЗНЕЦЫ
Первая половина суток не обещает новых сюрпризов. Сегодня подходящий момент для неторопливого завершения начатых накануне дел. В это время вы можете заняться улаживанием мелких личных проблем (например, бытовых), уходом за внешностью (самыми простыми косметическими процедурами). На ночь глядя не принимайте важных решений: богатая фантазия может подсказать вам оригинальный, но не слишком удачный план действий.
РАК
Утренние часы благоприятствуют уединению в знакомой обстановке, приватному общению, умственной работе. Сегодня удачный момент для того, чтобы ещё раз переосмыслить и систематизировать полученные накануне сведения. Вечерние часы ознаменуются инстинктивной тягой к внутренней и внешней свободе. Может усилиться свойственная вам от природы музыкальность, религиозность, мечтательность, эмоциональная восприимчивость.
ЛЕВ
Сегодня ваше настроение и самочувствие может подвергнуться неожиданной и необъяснимой метаморфозе. Твердая уверенность в собственных перспективах и в поддержке единомышленников, свойственная вам в утренние часы, к вечеру может смениться смутным ощущением одиночества, незащищенности, непонимания. Заснуть постарайтесь в гармоничной обстановке, формирующей позитивные эмоции и приятные ощущения.
ДЕВА
Первую половину этого дня вам стоит потратить на закрепление достигнутого результата. Уделите сегодня особое внимание контактам с шефом, клиентом, подчиненными, потенциальным работодателем. Вечером звезды не запрещают вам мечтать о будущем, но и не советуют принимать желаемое за действительное. Постарайтесь не становиться рабом своих фантазий, относитесь критичнее к чужим оригинальным идеям и предложениям.
ВЕСЫ
Все важные дела постарайтесь завершить ещё до наступления вечера. Уделите сегодня особое внимание зарубежным связям, переписке с удаленными корреспондентами, а также учебным мероприятиям, обмену информацией и строгой систематизации данных. На ночь глядя не рекомендуется начинать новые дела (особенно с авантюрным оттенком и неизвестным исходом). В это время возможна напряжённость в общении с близкими людьми.
СКОРПИОН
Первая половина суток благоприятна для официального общения. Она подходит для спокойного и рационального разрешения сложных, спорных вопросов. Сегодня лучше опираться не на интуитивные догадки, а на общепринятые нормы и стандартные рекомендации. В конце дня деловой настрой сменится более мечтательным. Может напомнить о себе ваша музыкальность, религиозность, тяга к путешествиям, творческая фантазия.
СТРЕЛЕЦ
Сегодня вам небезразлично чужое мнение. В первой половине дня позаботьтесь о своей репутации, окружите себя порядочными и надёжными людьми. Это подходящий момент для стабилизации супружеского союза или длительного делового партнёрства. Неофициальным отношениям лучше придать законный статус. В конце дня возможна повышенная чувствительность к семейному психологическому микроклимату и к вопросам безопасности.
КОЗЕРОГ
Днем ваше взаимодействие с окружающими людьми останется уравновешенным и позитивным, что положительно скажется на результатах выполняемой работы. Сегодня подходящий момент для того, чтобы свести в систему разрозненные данные или проанализировать промежуточные итоги. В конце дня будьте деликатнее с партнёром по браку, иначе его повышенная чувствительность может привести к неожиданным проблемам в общении, пишет todaykhv.ru.
ВОДОЛЕЙ
Утро располагает к независимости, свободному творческому мышлению, непринужденному общению в неформальной обстановке. Возможно, сегодня вам стоит ещё раз встретиться или созвониться с объектом своего романтического увлечения, чтобы окончательно обрести уверенность во взаимности чувств. В конце дня на повестке дня могут оказаться служебные или домашние хлопоты, а также нюансы, связанные с состоянием здоровья.
РЫБЫ
Сегодня утром стоит руководствоваться общепринятыми правилами поведения (семейными ценностями, требованиями этикета, профессиональными стандартами). В этот период суток разум должен управлять чувствами. Возможность вести себя более естественно появится у вас ближе к вечеру. Именно в это время вы сможете отдохнуть, помечтать, насладиться хорошей музыкой, получить удовольствие от романтической любовной встречи.