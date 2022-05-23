Гороскоп на 23 мая для всех знаков Зодиака

ОВЕН

Разъезды, переписка, обмен мнениями сегодня будут идти гладко в первой половине суток. Именно в это время стоит поддержать приятное общение, сделать комплимент человеку, который вам нравится, закрепить полезное знакомство выгодной договоренностью. Вечером усилится потребность в более тесном контакте с близкими людьми. Перед сном не исключено эмоциональное перевозбуждение, вызванное неожиданными событиями в доме.

ТЕЛЕЦ

Сегодня в вашей жизни играет большую роль поток информации. Однако ваше восприятие получаемых сведений в начале и в конце дня может оказаться разным. В первой половине суток преобладающим будет логическое, беспристрастное, хорошо аргументированное мышление. Вечером ваше отношение к новостям может оказаться неоднозначным из-за обостренной эмоциональности, глубоко личных переживаний и воспоминаний.

БЛИЗНЕЦЫ

Первая половина суток не обещает новых сюрпризов. Сегодня подходящий момент для неторопливого завершения начатых накануне дел. В это время вы можете заняться улаживанием мелких личных проблем (например, бытовых), уходом за внешностью (самыми простыми косметическими процедурами). На ночь глядя не принимайте важных решений: богатая фантазия может подсказать вам оригинальный, но не слишком удачный план действий.

РАК

Утренние часы благоприятствуют уединению в знакомой обстановке, приватному общению, умственной работе. Сегодня удачный момент для того, чтобы ещё раз переосмыслить и систематизировать полученные накануне сведения. Вечерние часы ознаменуются инстинктивной тягой к внутренней и внешней свободе. Может усилиться свойственная вам от природы музыкальность, религиозность, мечтательность, эмоциональная восприимчивость.

ЛЕВ

Сегодня ваше настроение и самочувствие может подвергнуться неожиданной и необъяснимой метаморфозе. Твердая уверенность в собственных перспективах и в поддержке единомышленников, свойственная вам в утренние часы, к вечеру может смениться смутным ощущением одиночества, незащищенности, непонимания. Заснуть постарайтесь в гармоничной обстановке, формирующей позитивные эмоции и приятные ощущения.

ДЕВА

Первую половину этого дня вам стоит потратить на закрепление достигнутого результата. Уделите сегодня особое внимание контактам с шефом, клиентом, подчиненными, потенциальным работодателем. Вечером звезды не запрещают вам мечтать о будущем, но и не советуют принимать желаемое за действительное. Постарайтесь не становиться рабом своих фантазий, относитесь критичнее к чужим оригинальным идеям и предложениям.

ВЕСЫ

Все важные дела постарайтесь завершить ещё до наступления вечера. Уделите сегодня особое внимание зарубежным связям, переписке с удаленными корреспондентами, а также учебным мероприятиям, обмену информацией и строгой систематизации данных. На ночь глядя не рекомендуется начинать новые дела (особенно с авантюрным оттенком и неизвестным исходом). В это время возможна напряжённость в общении с близкими людьми.

СКОРПИОН