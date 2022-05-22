ФОТО ⟩ «Шла бы я немного быстрее...»: В Ласнамяэ телевизор выбросили из окна на тротуар

«Я спокойно шла домой, как вдруг в нескольких метрах передо мной из окна вдруг вылетел телевизор», — рассказывает женщина, которая чуть не лишилась жизни на улице Викерласе в Ласнамяэ.

Женщина говорит, что не понимает, почему кто-то делает что-то подобное. «Я вообще не поняла, что произошло. Через несколько секунд я увидела перед собой телевизор, разбитые стекла. Шла бы я чуть быстрее…» — грустно подумала она.