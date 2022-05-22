«Шла бы я чуть быстрее…» — говорит женщина, которая сообщила Elu24, что чуть не погибла во время прогулки по Ласнамяэ в субботу.
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ФОТО ⟩ «Шла бы я немного быстрее...»: В Ласнамяэ телевизор выбросили из окна на тротуар
«Шла бы я немного быстрее...»: В Ласнамяэ телевизор выбросили из окна на тротуар
«Я спокойно шла домой, как вдруг в нескольких метрах передо мной из окна вдруг вылетел телевизор», — рассказывает женщина, которая чуть не лишилась жизни на улице Викерласе в Ласнамяэ.
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