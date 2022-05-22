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ФОТО ЧИТАТЕЛЯ ⟩ Парковка только для украинцев? На таллиннской парковке нашли необычную дорожную разметку

Limon.ee
Парковка только для украинцев? На таллиннской парковке нашли необычную дорожную разметку
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На таллинской парковке нашли необычную дорожную разметку.
На таллинской парковке нашли необычную дорожную разметку. Фото: фото читателя

В портал Limon обратился читатель, шокированный дорожной разметкой на столичной улице Роозикрантси. На парковке рядом с синей полосой есть вторая - желтая.

«В Таллинне появились парковки для украинцев?» - задается вопросом читатель.

На таллинской парковке нашли необычную дорожную разметку.
На таллинской парковке нашли необычную дорожную разметку. Фото: фото читателя

Однако поводов для паники нет! Синяя разметка на дороге обозначает платное парковочное место, а желтой разметкой отделяют зону, где парковать автомобиль нельзя.

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