В портал Limon обратился читатель, шокированный дорожной разметкой на столичной улице Роозикрантси. На парковке рядом с синей полосой есть вторая - желтая.
ФОТО ЧИТАТЕЛЯ ⟩ Парковка только для украинцев? На таллиннской парковке нашли необычную дорожную разметку
Парковка только для украинцев? На таллиннской парковке нашли необычную дорожную разметку
«В Таллинне появились парковки для украинцев?» - задается вопросом читатель.
Однако поводов для паники нет! Синяя разметка на дороге обозначает платное парковочное место, а желтой разметкой отделяют зону, где парковать автомобиль нельзя.
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