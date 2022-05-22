Гороскоп от Павла Глобы на неделю с 23 по 29 мая
Близнецы
Благоприятные дни: 24, 25, 26 мая
Неблагоприятные дни: 23, 29 мая
Любовь. На этой неделе могут сложиться исключительные возможности для инициативных представителей знака. В данный момент Близнецы могут оказаться в центре внимания противоположного пола. Самое главное — проявление лидерских личностных качеств, причем вне зависимости от гендерной принадлежности. Полагайтесь на свое красноречие и информированность — они помогут вам обрести популярность и привлечь к вам внимание. Не бойтесь быть на виду в данный момент.
Работа. Теперь от вашей инициативы будет зависеть все. Бизнес потребует от вас активного включения в работу.
Здоровье. Возможно, вас будут мучить головные боли. Если есть возможность, посетите врача. Не пускайте все на самотек.
Ваши маленькие Близнецы. Ваш ребенок на этой неделе будет очень энергичным и деятельным. Найдите ему достойное занятие.
РАК
Благоприятные дни: 23, 27, 28 мая
Неблагоприятные дни: 24, 25, 26 мая
Любовь. Представителям самого впечатлительного зодиакального знака в данный момент стоит прислушаться к внутреннему голосу и позволить себе расслабиться. Дела какое-то время подождут, а вот личное счастье и ощущение гармонии — нет. Используйте прекрасное время для совместного отдыха с вашей второй половиной где-нибудь в красивом тихом месте. Эти дни наполнят вас романтикой. Если вы способны к творчеству — не стесняйтесь раскрывать свои таланты перед близким вам человеком.
Работа. Для бизнеса время сейчас не лучшее. Активность может дать лишь отрицательный результат. Займите выжидательную позицию.
Здоровье. Ваше здоровье требует внимательного к нему отношения, Пройдите комплексное медицинское обследование.
Ваш маленький Рак. На время ваш малыш станет тише, и словно бы затаится. Читайте ему красивые сказки, развивайте его фантазию, делайте богаче внутренний мир.
ЛЕВ
Благоприятные дни: 24, 25, 26 мая
Неблагоприятные дни: 27, 28 мая
Любовь. Типичным представителям зодиакального Льва стоит переосмыслить свое отношение к сложившейся ситуации. Постарайтесь привнести новизну во взаимоотношения, что-то качественно изменить. В противном случае вами завладеет скука — предвестница неминуемых проблем в личной жизни. Используйте данный момент для обновления чувств и возобновления отношений. Дружба в данный период очень быстро может перерасти в более близкие отношения. Не стройте четких планов, доверьтесь чувствам.
Работа. В бизнесе старайтесь вести себя нестандартно и предприимчиво. Не привязывайтесь к условностям и стереотипам.
Здоровье. Не перегружайте себя большими нагрузками, если у вас есть сосудистые заболевания.
Ваш маленький Лев. Сейчас вашему ребенку обязательно нужно дать некоторую степень свободы, стимулируйте его к проявлению самостоятельности.
ДЕВА
Благоприятные дни: 27, 28 мая
Неблагоприятные дни: 23, 29 мая
Любовь. Для вас настал непростой период. Возможно, вы столкнетесь с целым рядом обвинений со стороны своего партнера. Но ваша неподдельная честность и принципиальность станут вашим оружием в данный момент. Эти качества вам свойственны изначально, и в конечном итоге вы должны оказаться победителем в противостоянии — партнер пойдет на попятную и признает свою неправоту по отношению к вам. Все закончится миром, но его достижение потребует от обоих готовности прощать и просить прощения.
Работа. Крайне напряженная неделя потребует от вас собранности и работоспособности (читайте также: 6 отличных идей для увеличения продуктивности).
Здоровье. Берегитесь травм. В настоящее время велика вероятность поскользнуться, и упасть на ровном месте.
Ваша маленькая Дева. Вашему ребенку сейчас нужно постараться привить представление о дисциплине и распорядке дня.
ВЕСЫ
Благоприятные дни: 29 мая
Неблагоприятные дни: 24, 25, 26 мая
Любовь. В любовных отношениях ваше видимое, типичное для представителей знака Весы, подчинение партнеру создаст романтическое настроение и здорово скрасит совместное времяпровождение. Не бойтесь доверять своей интуиции. И в личной, и в семейной жизни вы будете склонны перестраховываться. Это прекрасный момент для романтичной поездки. Впечатлений и возможностей для многообещающих встреч у вас будет масса. Так, что не стоит сидеть на месте. Фортуна на вашей стороне.
Работа. Начальство будет особенно требовательно к вам на этой неделе. Для бизнеса не самое удачное время.
Здоровье. Вас могут беспокоить головные боли и скачки артериального давления. Уязвима также костная система и зубы.
Ваши маленькие Весы. Малыш будет излишне капризным и неуравновешенным. Купите ребенку еще одну развивающую игрушку.
СКОРПИОН
Благоприятные дни: 23 мая
Неблагоприятные дни: 27, 28 мая
Любовь. Повышенные требования Скорпионов к партнеру или супругу с вашей стороны могут стать причиной осложнения взаимоотношений. В семейных отношениях, при возникновении спорных вопросов, вы вряд ли достигните взаимопонимания, потому что станете говорить о разных вещах. Посему, старайтесь избегать острых углов в разговорах и не нажимать на «больные точки», иначе конфликта не избежать. Этот непростой период может быть отмечен как повышенной сексуальностью, так и повышенной раздражительностью.
Работа. Не лучшее время для начинаний. Слишком много препятствий. Закончите ранее начатое, и раздайте долги.
Здоровье. Есть опасность простуды. Найдите время для физиопроцедур.
Ваш маленький Скорпион. Ребенок на этой неделе будет требовать к себе повышенного внимания.
СТРЕЛЕЦ
Благоприятные дни: 24, 25, 26 мая
Неблагоприятные дни: 23, 29 мая
Любовь. Затянувшееся противостояние или размолвка могут дойти до открытого конфликта. Вас ждут объяснения и разбирательства. Будьте готовы к обвинениям и на всякий случай заранее продумайте свою линию поведения и свои аргументы на такой случай. Противостояние с вашим партнером по каким-то принципиальным вопросам все равно наметится. Вы очень разные, но ведь так и должно быть — по закону диалектики противоположности притягиваются и дополняю друг друга.
Работа. Постарайтесь достичь понимания в деловых переговорах, не ожидайте слишком многого на этой неделе.
Здоровье. Не стоит злоупотреблять алкоголем и сильнодействующими лекарствами. Есть опасность отравления.
Ваш маленький Стрелец. Ребенок в настоящее время нуждается в вашем внимании. Не оставляйте его наедине со своими мыслями.
КОЗЕРОГ
Благоприятные дни: 27, 28 мая
Неблагоприятные дни: 24, 25, 26 мая
Любовь. В семейной и личной жизни Козерогам в данный момент не стоит ничего менять, лучше оставьте все по-прежнему. Во-первых, то, к чему приведут перемены, могут категорически вам не понравиться. Во-вторых, вы еще не выяснили всех плюсов своего нынешнего положения. В любви не исключены неоправданные ожидания. Вы можете обнаружить, что новый роман является повторением предыдущего (а это как раз то, от чего вы пытались уйти), или же, что прежние отношения вас устраивали больше.
Работа. На этой неделе вам поневоле придется заниматься повседневными делами и решением злободневных вопросов.
Здоровье. Перенапряжение может сказаться на вашем сердце. Позаботьтесь о себе заранее.
Ваш маленький Козерог. Вашего малыша нужно защищать от дурных воздействий. Сейчас его здоровье очень хрупко и уязвимо.
ВОДОЛЕЙ
Благоприятные дни: 24, 25, 29 мая
Неблагоприятные дни: 27, 28 мая
Любовь. Насколько ярко сейчас смогут проявиться Водолеи, коим это, в целом, свойственно, настолько значимым окажется этот период времени в их жизни. Обстоятельства в данный момент будут работать на вас и, если вы видите, что судьба предоставляет вам шанс — не отказывайтесь от него, чтобы позже не сожалеть об упущенной возможности. В целом это прекрасный момент для знакомств и романтических вечеров, завоевания сердец и установления доверительных отношений.
Работа. Это время для вашей творческой реализации и проявления нестандартного подхода к работе.
Здоровье. Возможны нарушение сна и появление головных болей (читайте также: Доктор, не могу спать: 5 видов нарушений сна).
Ваш маленький Водолей. Займитесь с ребенком творческими занятиями. Способствуйте раскрытию личностного потенциала малыша.
РЫБЫ
Благоприятные дни: 27, 28 мая
Неблагоприятные дни: 23, 29 мая
Любовь. Представителей зодиакальных Рыб в ближайшем будущем ждут перемены в личной жизни. Причем, перемены могут быть как позитивные, так и негативные, и они рискуют серьезно отразиться на течении вашей жизни. Даже если в семье последнее слово за вами, все равно, возможен «бунт». Или разбирательства на повышенных тонах, истерика. Люди, окружающие вас, вряд ли окажутся слишком сдержанными. Сейчас вам не стоит слишком много времени проводить в стенах собственного дома.
Работа. Неделя хороша для операций с недвижимостью и крупных приобретений.
Здоровье. Следите за сердечно-сосудистой системой. Будьте особенно внимательны на дороге. Есть опасность травм.
Ваши маленькие Рыбы. Сбалансируйте пищевой рацион вашего ребенка. В психологическом плане ваш малыш сейчас может быть особенно не сдержан.
ОВЕН
Благоприятные дни: 29 мая
Неблагоприятные дни: 24, 25, 26 мая
Любовь. Гиперактивные Овны на предстоящей неделе будут особенно взбудоражены. Возможно, вас ждут командировки и короткие поездки, в которых вам представится шанс познакомиться с весьма интересным представителем противоположного пола. Общение, поездки, контакты, легкий флирт — ничего серьезного, но без внимания вы не останетесь. Электронная переписка, общение в соцсетях и обмен сообщениями в мессенджерах могут привести вас к необходимости реального живого более тесного общения.
Работа. Удачная неделя для коротких поездок, проведения деловых переговоров. Будьте свободны от предрассудков. Нестандартный подход к бизнесу принесет вам успех.
Здоровье. Сейчас вашему состоянию ничто не угрожает. Занимайтесь спортом и будьте здоровы!
Ваш маленький Овен. Займитесь физическим состоянием ребенка. Сейчас ему очень нужна двигательная активность.
ТЕЛЕЦ
Благоприятные дни: 23 мая
Неблагоприятные дни: 27, 28 мая
Любовь. Не обойдется без осложнений в отношениях, если вы станете настаивать на собственном видении того, как надо распоряжаться семейным бюджетом в ближайшей перспективе. Имейте в виду, что сейчас вы должны больше отдавать, чем получать, и личной жизни это касается в первую очередь. А чувства, как известно, требуют подкрепления. Хороший подарок отлично подойдет для этого. Помимо всего прочего, это прекрасный момент для решения жилищного вопроса.
Работа. Будьте в курсе всего происходящего и не ослабевайте контроль над ситуацией. Не перелагайте ответственные решения на подчиненных. Бойтесь завистников.
Здоровье. Следите за питанием и постарайтесь не переедать (особенно на ночь). На этой неделе все проблемы у вас могут быть от еды.
Ваш маленький Телец. Начните с ребенком какой-то образовательный цикл.