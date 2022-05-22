Гороскоп от Павла Глобы на неделю с 23 по 29 мая

Работа. Крайне напряженная неделя потребует от вас собранности и работоспособности (читайте также: 6 отличных идей для увеличения продуктивности).

Здоровье. Берегитесь травм. В настоящее время велика вероятность поскользнуться, и упасть на ровном месте.

Ваша маленькая Дева. Вашему ребенку сейчас нужно постараться привить представление о дисциплине и распорядке дня.

ВЕСЫ

Благоприятные дни: 29 мая

Неблагоприятные дни: 24, 25, 26 мая

Любовь. В любовных отношениях ваше видимое, типичное для представителей знака Весы, подчинение партнеру создаст романтическое настроение и здорово скрасит совместное времяпровождение. Не бойтесь доверять своей интуиции. И в личной, и в семейной жизни вы будете склонны перестраховываться. Это прекрасный момент для романтичной поездки. Впечатлений и возможностей для многообещающих встреч у вас будет масса. Так, что не стоит сидеть на месте. Фортуна на вашей стороне.

Работа. Начальство будет особенно требовательно к вам на этой неделе. Для бизнеса не самое удачное время.

Здоровье. Вас могут беспокоить головные боли и скачки артериального давления. Уязвима также костная система и зубы.

Ваши маленькие Весы. Малыш будет излишне капризным и неуравновешенным. Купите ребенку еще одну развивающую игрушку.

СКОРПИОН

Благоприятные дни: 23 мая

Неблагоприятные дни: 27, 28 мая

Любовь. Повышенные требования Скорпионов к партнеру или супругу с вашей стороны могут стать причиной осложнения взаимоотношений. В семейных отношениях, при возникновении спорных вопросов, вы вряд ли достигните взаимопонимания, потому что станете говорить о разных вещах. Посему, старайтесь избегать острых углов в разговорах и не нажимать на «больные точки», иначе конфликта не избежать. Этот непростой период может быть отмечен как повышенной сексуальностью, так и повышенной раздражительностью.

Работа. Не лучшее время для начинаний. Слишком много препятствий. Закончите ранее начатое, и раздайте долги.

Здоровье. Есть опасность простуды. Найдите время для физиопроцедур.

Ваш маленький Скорпион. Ребенок на этой неделе будет требовать к себе повышенного внимания.

СТРЕЛЕЦ

Благоприятные дни: 24, 25, 26 мая

Неблагоприятные дни: 23, 29 мая

Любовь. Затянувшееся противостояние или размолвка могут дойти до открытого конфликта. Вас ждут объяснения и разбирательства. Будьте готовы к обвинениям и на всякий случай заранее продумайте свою линию поведения и свои аргументы на такой случай. Противостояние с вашим партнером по каким-то принципиальным вопросам все равно наметится. Вы очень разные, но ведь так и должно быть — по закону диалектики противоположности притягиваются и дополняю друг друга.

Работа. Постарайтесь достичь понимания в деловых переговорах, не ожидайте слишком многого на этой неделе.

Здоровье. Не стоит злоупотреблять алкоголем и сильнодействующими лекарствами. Есть опасность отравления.

Ваш маленький Стрелец. Ребенок в настоящее время нуждается в вашем внимании. Не оставляйте его наедине со своими мыслями.

КОЗЕРОГ

Благоприятные дни: 27, 28 мая

Неблагоприятные дни: 24, 25, 26 мая