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Гороскоп на 21 мая для всех знаков Зодиака

Limon.ee
Гороскоп на 21 мая для всех знаков Зодиака
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Радуйся жизни!
Радуйся жизни! Фото: Shutterstock

Один из самых креативных дней лунного месяца, когда можно – и нужно – заниматься любым видом творчества.

Поскольку день является выходным, преимущественно это касается любимых занятий – вышивки, вязания, кулинарии. Впрочем, если кто-то давно собирался заняться более серьезным видом творчества – например, живописью или литературой – именно сегодня им стоит попробовать в них свои силы, скорее всего, благодаря мощной энергии Луны результат будет впечатляющим.

Овен

Как правило, вам советуют не демонстрировать ваше фирменное упрямство, но сегодня такой день, когда такие рекомендации обретают противоположную силу – без настойчивости вы ничего не добьетесь.

Телец

Не стоит обращать внимания на рекомендации, которые в большом количестве вам будут выдавать "доброжелатели": поблагодарите их за участие в вашей жизни, но действуйте согласно собственным установкам.

Близнецы

Соблазн сказать неправду, приукрасив существующее положение вещей, будет велик, но ему необходимо противиться: единожды солгав, можно уже не выпутаться из цепи, в которой один обман будет цепляться за другой.

Рак

Самое главное сегодня – сохранять спокойствие в любой ситуации, тем более что они уладятся очень быстро, так что не стоит устраивать, образно говоря, бурю в стакане воды.

Лев

День необходимо посвятить родным и близким людям, которые сегодня – как никогда сильно – нуждаются во внимании и заботе, в противном случае отношения с ними могут резко испортиться.

Дева

Успех сегодня будет сопутствовать вам во всех начинаниях, но прежде всего в бытовых занятиях и домашних хлопотах: воспользуйтесь этим фактором, чтобы улучшить качество своей жизни.

Весы

Отстаивая свое мнение, используйте только дозволенные в интеллигентном споре приемы: даже если у вас не будет достойных аргументов, повышать голос и обижать оппонента не стоит.

Скорпион

Если вы давно не виделись с друзьями, сегодня прекрасный день для того, чтобы исправить этот недочет: разговоры с ними окажутся особенно задушевными, так что терапевтическое воздействие вам обеспечено.

Стрелец

Неожиданный телефонный звонок, который поступит вам в этот день, окажется приятным напоминанием о некогда любимом человеке, с которым вы давно не общались – постарайтесь его не пропустить.

Козерог

Вообще-то легкомыслие – не свойственное вам качество, но сегодня вы вполне можете совершить поступок, не продумав и не просчитав всех его последствий – воздержитесь от этого.

Водолей

Представителям вашего знака звезды приготовили на редкость успешный день: за какое бы дело вы, невзирая на выходной, ни возьметесь, все будет удаваться вам легко и без особых усилий.

Рыбы

День, когда можно – и нужно – позаботиться о своих родственниках, особенно тех, кто достиг пожилого возраста: сегодня им особенно понадобится ваша помощь и участие, пишет TSN.

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