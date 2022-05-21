Гороскоп на 21 мая для всех знаков Зодиака

Овен

Как правило, вам советуют не демонстрировать ваше фирменное упрямство, но сегодня такой день, когда такие рекомендации обретают противоположную силу – без настойчивости вы ничего не добьетесь.

Телец

Не стоит обращать внимания на рекомендации, которые в большом количестве вам будут выдавать "доброжелатели": поблагодарите их за участие в вашей жизни, но действуйте согласно собственным установкам.

Близнецы

Соблазн сказать неправду, приукрасив существующее положение вещей, будет велик, но ему необходимо противиться: единожды солгав, можно уже не выпутаться из цепи, в которой один обман будет цепляться за другой.

Рак

Самое главное сегодня – сохранять спокойствие в любой ситуации, тем более что они уладятся очень быстро, так что не стоит устраивать, образно говоря, бурю в стакане воды.

Лев

День необходимо посвятить родным и близким людям, которые сегодня – как никогда сильно – нуждаются во внимании и заботе, в противном случае отношения с ними могут резко испортиться.

Дева

Успех сегодня будет сопутствовать вам во всех начинаниях, но прежде всего в бытовых занятиях и домашних хлопотах: воспользуйтесь этим фактором, чтобы улучшить качество своей жизни.

Весы

Отстаивая свое мнение, используйте только дозволенные в интеллигентном споре приемы: даже если у вас не будет достойных аргументов, повышать голос и обижать оппонента не стоит.

Скорпион

Если вы давно не виделись с друзьями, сегодня прекрасный день для того, чтобы исправить этот недочет: разговоры с ними окажутся особенно задушевными, так что терапевтическое воздействие вам обеспечено.

Стрелец

Неожиданный телефонный звонок, который поступит вам в этот день, окажется приятным напоминанием о некогда любимом человеке, с которым вы давно не общались – постарайтесь его не пропустить.

Козерог

Вообще-то легкомыслие – не свойственное вам качество, но сегодня вы вполне можете совершить поступок, не продумав и не просчитав всех его последствий – воздержитесь от этого.

Водолей

Представителям вашего знака звезды приготовили на редкость успешный день: за какое бы дело вы, невзирая на выходной, ни возьметесь, все будет удаваться вам легко и без особых усилий.

Рыбы