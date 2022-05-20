УЖЕ ЗАВТРА ⟩ Основатель и барабанщик Pink Floyd Ник Мейсон выступит со своей группой в Таллинне

В 2018 году им и гитаристом Ли Харрисом была сформирована группа Nick Mason's Saucerful of Secrets для исполнения раннего репертуара группы Pink Floyd, в которой Мейсон также играл на позиции ударника. Помимо них в состав входят Гэри Кемп (гитара и вокал), а также Гай Пратт (бас и вокал), долгое время сотрудничавший с Pink Floyd. По словам Мейсона, этот проект не является трибьют-группой, в традиционном понимании этого термина, его целью является «передать дух» той эпохи.