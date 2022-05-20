Татьяну Тридворннову не зря называют Музой цветочной гармонии. Дизайнер, флорист, декоратор и бессменный организатор самого фееричного летнего мероприятия в Таллинне - «Бала цветов» (Lilleball) проводит его уже в 23 раз. 6 июня на Ратушной площади в 18.00 начнется этот грандиозный праздник симфонии цветов. Мероприятие бесплатное! Вы сможете увидеть потрясающие цветочные платья, созданные международными командами флористов и выбрать полюбившееся.
БЕСПЛАТНО ДЛЯ ВСЕХ! ⟩ Татьяна Тридворнова приглашает: 6 июня на Ратушной площади Таллинна засияет долгожданный «Бал цветов»
Тридворнова рассказала порталу Limon.ee, откуда она черпает силы для проведения "Была цветов", какие команды представят цветочные платья на этом всеми любимом праздники жизни, какое бы платья создала бы сама.
Татьяна вспомнила, что «идея Цветочного бала пришла даже не в голову, а в сердце. Вместе с детскими мечтами. Мы все любим сказки. И я зачитывалась. Особенно мне полюбилась сказка «Цветы маленькой Иды». Я с удовольствием снова и снова вспоминаю, как вчитывалась в строчки про волшебный бал, на котором цветы танцуют. Мечтала побывать на таком балу. Виделись мне волшебные наряды из цветов, грациозные гиацинты в роли кавалерами, а в тюльпановые роскошные юбки были наряжены дамы. Ах! Понятно, что бал существовал только в сказке Андерсена и моих фантазиях и мечтах. А мечты, как известно, сбываются, особенно, когда очень хочется. Поэтому я затеяла цветочный праздник, который на сегодняшний день стал серьезным международным проектом, и при этом остался уникальным и сказочным».
6 июня на Ратушной площади пройдет 23-й "Бал цветов", бессменным вдохновителем и организатором которого является Татьяна Тридворнова. Мероприятие бесплтано! Ждем всех жителей и гостей эстонской столицы!