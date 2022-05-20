Гороскоп на 20 мая 2022: Львам – семейные проблемы, Стрельцам – осуществление желаний, Рыбам – враги

Овен

В этот день на плечи Овнов ляжет решение чужих проблем. Однако вы не сетуете на трудности, и предпочитаете рассчитывать на собственные силы. Необходимо сбавить обороты и посвятить больше времени отдыху. Не исключены поездки, которые подарят вам массу эмоций. Отправляйтесь в небольшое путешествие со своей второй половинкой, это поможет укрепить союз. Нежелательно в этот день совершать крупные покупки и брать деньги в долг.

Телец

Хороший день для общения. Вы легко находите общий язык с людьми и производите приятное впечатление на собеседников. Не исключено начало взаимовыгодного сотрудничества или работы над интересным проектом, который хорошо себя окупит. Возможны денежные поступления. Во второй половине дня вы получите важную информацию или хорошие новости. Незапланированные поездки сложатся наилучшим образом.

Близнецы

В этот день Близнецам необходимо навести порядок в текущих делах. Удачное стечение обстоятельств поможет решить давнюю проблему. Возможно, старые ошибки напомнят о себе и потребуют решительных действий. Вам выпадет шанс произвести впечатление на влиятельных людей и заручиться их поддержкой. Деловое чутье не подводит, вы можете заключить выгодные сделки и удачно вложить деньги. Сегодня представителей знака ожидают успехи в творчестве.

Рак

Раки сегодня легко добиваются успехов за что бы н и взялись. Вы сможете найти ответы на вопросы, которые не давали покоя некоторое время и получить важную информацию, которая окажется полезной. Вы сосредоточены и внимательны, не упускаете ни одной мелочи. Это помогает избежать ошибок и просчетов. Вероятны необычные знакомства, которые могут перерасти в крепкую дружбу или красивую историю любви. Подсказки интуиции помогут выбрать правильное направление.

Лев

Дисциплина и организованность поможет Львам достичь больших успехов даже там, где не ожидали. Хорошо возвращаться к ранее начатым делам и доводить их до конца. Вы сможете помочь людям, которые оказались в затруднительной ситуации и эта помощь вернется сторицей. Звезды советуют включить режим экономии и избегать необязательных трат. Во второй половине дня вы сможете произвести приятное впечатление на собеседников и убедить их в своей правоте. Вам выпадет возможность уладить семейные проблемы.

Дева

Сегодня возможны споры и разногласия, которые помешают довести запланированное до конца. Общение с окружающими будет напряженным, будет сложно договориться о совместных действиях и достичь компромисса. Нужно рассчитывать на собственные силы, ваши союзники могут подвести в последний момент. Во второй половине дня ситуация улучшится и перед вами откроются интересные возможности. Не упустите момент и сумейте правильно ими воспользоваться. Вы сможете найти способ достижения желаемого.

Весы