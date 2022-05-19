В МАГАЗИН В НИЖНЕМ БЕЛЬЕ! ⟩ Женя Фокин оценил выбор нарядов актрисы Джулии Фокс

Итало-американская актриса Джулия Фокс (32) предстала попала в объектив камеры в одном нижнем белье и джинсовом плаще. Фокс придает своей одежде интересное значение, говоря, что так она готовится к концу света. «Это вайб подготовки к апокалипсису», — пишет актриса, прославившаяся благодаря фильму «Неограненные драгоценности» (2019).