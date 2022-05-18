Гороскоп на 19 мая для всех знаков Зодиака: день, когда нужно думать над каждым словом и шагом

Душевные переживания, которые сегодня могут одолевать вас с самого утра, лучше всего "лечатся" рутинной, монотонной работой – она займет не только руки, но и голову, избавив от дурных мыслей.
Ни в коем случае не давайте волю эмоциям, которые сегодня будут носить преимущественно негативный характер: под их влиянием вы наговорите много такого, о чем впоследствии пожалеете.
Внушаемость – не лучшее качество вашего характера – даст о себе знать и сегодня: вы легко можете попасть под влияние непорядочного человека и совершить необдуманные поступки.
Звезды рекомендуют вам провести этот день дома, а чтобы не скучать, имеет смысл заняться домашней работой: навести порядок в шкафах, убрав зимнюю и демисезонную одежду, рассортировать документы.
Звезды настаивают на том, что сегодня вам необходимо очистить энергетику своего жилья: избавиться от вещей, являющимися источником неприятных воспоминаний и негативных ощущений.
Если вы перед кем-то виноваты, лучшего времени для того, чтобы принести свои извинения, вам не найти: обиженный вами человек и сам скучает по вашим беседам, так что не теряйте времени – действуйте.
Сомнения в правильности своих действий, которые могут угнетать вас с самого утра, не более чем влияние энергии лунных суток – к реальности они никакого отношения не имеют, поэтому не стоит из-за них переживать.
Нынешний день не подходит для общения с людьми – как близкими, так и дальними: если нет возможности провести день в одиночестве, ограничьтесь разговорами по делу, да и то при помощи односложных предложений.
Ваш вклад в поддержание общемировой гармонии будет состоять в наведении порядка в пространстве, непосредственно вас окружающем – лучше всего перебрать вещи и отдать ненужные на благотворительность.
К новым знакомствам сегодня необходимо относиться с большой осторожностью – таким образом в ваше ближайшее окружение может затесаться человек, который вскоре станет причиной неприятностей.
Не стоит слушать тех, кто попытается склонить вас на свою сторону, совершив поступок, к которому вы морально не готовы: лучше отказать им в их просьбе в тактичной форме, чем впоследствии пожалеть о сделанном.
Сегодня нежелательно давать какое-либо обещание, даже если вас будут к этому вынуждать: выполнить его вы, скорее всего, не сможете, из-за чего заработаете нежелательную репутацию ненадежного человека, пишет TSN.