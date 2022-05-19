Мегапопулярный Борис Брейча приезжает в Таллинн

Родившийся в 1981 году, Борис Брейча начал свое музыкальное образование еще в детстве. Его первые два релиза в 2006 году, Monster и Yellow Kitchen, были выпущены на берлинском лейбле Autist Records. Спустя несколько EP Борис перешел с Autist Records на Harthouse. В таких треках, как Die Maschinen Sind Gestrandet и Lost Memory, он сочетал свое уникальное звучание с максимальным разнообразием. Он стал «исключительным талантом-2007» в журнале электронной музыки Raveline. Борис также создал свой второй псевдоним под названием ANNA в 2007 году и выпустил несколько новаторских релизов на Autist Records. После четырех лет гастролей, трех альбомов и множества синглов, Борис стал постоянным фаворитом современной клубной сцены. С его амбициями и стремлением к новым и экспериментальным музыкальным направлениям, он снова и снова показывает своим слушателям, каким захватывающим может быть минимал-техно — гораздо больше, чем просто конгломерат повторяющихся и пуристических элементов.

«Высокотехнологичный минимализм»

В 2012 году Борис создал свой собственный музыкальный жанр High-Tech Minimal, который часто называют «интеллектуальной музыкой завтрашнего дня». После семи лет совместной работы с Harthouse и его четвертого альбома Feuerfalter, Борис основал собственный лейбл под названием Fckng Serious. Вместе со своими лучшими друзьями Энн Клю и Дениз Бул они хотят распространять идею хорошей музыки и серьезных вечеринок по всему миру.

«Чертовски серьезно»

В начале 2016 года Борис выпустил свой 5-й альбом под названием «22». Его невероятная страсть к музыке в сочетании с многолетним опытом работы в качестве продюсера разных жанров сливается в этот эксклюзивный отличительный и очень особенный звук. Кроме того, Борис создал собственное шоу Boris Brejcha In Concert, которое впервые отыграл в Бразилии в 2016 году. Эти события, сочетание синхронизированных визуальных эффектов, его маски Джокера и его музыки, представляют собой особый и уникальный опыт. В 2017 году Fckng Serious стал первым лейблом электронной музыки, совершившим автобусный тур по Европе, в котором вся команда путешествовала на Nightliner по Европе, чтобы отыграть 10 концертов за 12 дней. Как рок-звезды! Всего год спустя мы также увидели долгожданный дебют Бориса в Tomorrowland, Exit Festival, а также в легендарном Time Warp. Второй аншлаговый автобусный тур, на этот раз по Франции, снова оказался успешным.

История успеха Бориса получила дальнейшее развитие в 2019 году. Он уже пользуется статусом суперзвезды во всем мире, но этого еще недостаточно. Он продал огромные клубы в США в течение нескольких минут, и почти все знают его. Без него невозможно представить техно-сцену. В 2019 году появилось много новых синглов и количество его слушателей говорило само за себя. С 2019 года у Бориса также контракт с известным лейблом Ultra Music.

Своим специально созданным шоу Boris Brejcha In Concert он без проблем заполнял огромные залы, вмещавшие до 15 000 человек. В 2020 году его история успеха начинается еще более многообещающе, чем в предыдущем году. Он начал год с долгожданного альбома Space Diver, и он уже выступал в ток-шоу на немецком телевидении. Его имя уже украшает многочисленные составы самых известных фестивалей по всему миру. США, Бразилия, Аргентина, Италия, Испания, Чили, Колумбия – вот лишь некоторые из стран, где Борис снова выступит в этом году. Помимо документального фильма о его жизни, мы можем ожидать много новых сюрпризов в этом году.